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高市降載收托 醫護警消托育補助受理338件

中央社 / 高雄12日電
隨著疫情微解封，高市社會局表示，醫護警消自3級防疫警戒加碼托育補助，截至今天已受理338件申請。圖為托育中心示意圖。圖／台中市社會局提供
隨著疫情微解封，高市社會局表示，醫護警消自3級防疫警戒加碼托育補助，截至今天已受理338件申請。圖為托育中心示意圖。圖／台中市社會局提供

隨著疫情微解封，高市社會局表示，公托採取1名托育人員照顧不超過3名幼兒、「角落分群」照顧降載。醫護警消自3級防疫警戒加碼托育補助，截至今天已受理338件申請。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，管制措施微解封，台北市政府社會局今天宣布最快在20日啟動0至2歲公私立收托，所有托育人員及保母須完成接種疫苗，或出示3天內PCR陰性證明；收托總數降至一半，一線警消醫護子女優先。

針對高雄市公托措施是否跟進，社會局表示，從全國進入3級警戒起原則上需暫停收托服務，但高市托嬰中心考量部分父母因需上班且照顧資源不足，市府協調機構仍持續協助提供托育服務，但也採取一名托育人員照顧不超過3名幼兒、「角落分群」照顧降載。

社會局表示，目前高雄市有83家公私立托嬰中心收托照顧1202名0到2歲幼兒，平均1名托育人員照顧不超過3名幼兒，並採「角落分群」照顧，就是托育人員各自帶自己照顧的幼兒，分散在不同角落，避免與其他人群聚。

至於未來若國內進入2級警戒解封，社會局回應，將視疫情發展狀況，再進一步研議提升收托量能。而截至7月9日，高雄市托嬰中心人員疫苗接種率已達94%，托育環境也加強感染控制及清潔消毒等工作。

高市府體恤醫護、警消人員辛勞，自6月起疫情3級警戒期間，加碼托育補助「0至2歲全日托育補助8000元、日間托育補助4000元」，截至今天已受理338件申請，第一階段審核有188名符合資格，7月5日首批撥款有93人入帳，第二批77人將於15日前撥款入帳。

另外，台中市托嬰中心自疫情3級警戒起已停止收托，但若家長自行照顧有困難，仍請托嬰中心提供照顧服務。而台南市在進入第3級警戒後，採取專案方式協助有托育需求的家庭，部分由托育業者提報計畫到社會局審核，准許以室內場域人員不超過5人為原則收托，部分則媒合保母提供協助服務。

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