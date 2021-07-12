屏東縣政府挺醫護 入住旅館民宿日補助1千元

為體恤醫護人員在疫情期間的辛勞，屏東縣政府發起挺醫護入住優惠方案，縣內12家COVID-19專責防疫醫院第一線醫護人員入住旅館或民宿，每天補助1000元，最高補助1萬4000元。

縣府表示，挺醫護入住優惠方案，即日起至10月31日止，只要是屏東縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責醫院第一線醫護人員，持工作證入住有加入挺醫護的旅館或民宿，就能享有每天新台幣1000元的補助資格，最高補貼1萬4000元。

截至目前為止，已有80家以上屏東縣旅宿業者主動報名參加，目前仍持續增加中。

縣府交通旅遊處表示，這次活動除提供每天住宿費1000元補貼外，旅宿業者另還有加碼優惠，有的推出超低房價，如果入住每房最便宜為1000元的房價，扣除縣府的住宿補貼，實際上就可以享0元入住。

縣府指出，為讓醫護人員住得安心，縣府會嚴格要求業者加強清消，提供第一線醫護人員工作後能有一個舒適安全的住宿環境。

「同島一命，您辛苦了!」屏東縣政府希望透過這次的挺醫護活動，讓前線作戰的防疫人員感受到來自屏東鄉親的關懷與鼓舞，縣府表示，更期望大家共同落實防疫，唯有團結才能解除疫情警戒，讓生活回歸日常。