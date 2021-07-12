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燕鷗群聚覓食 澎湖港區另類景觀

中央社 / 澎湖縣12日電
澎湖漁民表示，目前正值小管、臭肉魚、丁香魚等產季，漁船每天出海作業，清晨返港都會看見成群的燕鷗在港區飛翔，爭奪掉落在碼頭或岸際的漁獲。 圖／中央社
澎湖漁民表示，目前正值小管、臭肉魚、丁香魚等產季，漁船每天出海作業，清晨返港都會看見成群的燕鷗在港區飛翔，爭奪掉落在碼頭或岸際的漁獲。 圖／中央社

馬公第三漁港區每天清晨破曉時分，都會出現成群的燕鷗吱吱叫，飛舞俯衝覓食的景象，成為另類的賞鳥景觀。

澎湖漁民表示，澎湖目前正值小管、臭肉魚、巴朗與丁香魚的產季，漁船每天出海作業，清晨返港銷售漁貨，成群的燕鷗都會出現在港區飛翔，漁民在出船吊掛漁貨或清洗網具時，多少都會有漁貨掉落港區、碼頭或岸際，甚至飛翔在船隻的四周，飛舞爭相覓食。

這個燕鷗群聚飛舞覓食，澎湖的西嶼外垵、竹灣，龍門、白沙赤崁等等主要漁港，在現階段的每天清晨時分，都可看見，其中又以馬公第三漁港，由於進港拍賣的船隻最多，燕鷗聚爭食的場景，最為壯觀。

澎湖縣農漁局表示，每年的4至9月間是保育類的燕鷗等夏候鳥棲息產卵繁殖的季節，在頭巾嶼、後帝仔嶼、貓嶼、鐵鉆嶼、錠鉤嶼、雞善嶼、姑婆嶼、小白沙嶼、澎澎灘等南、北海的有、無人島上的島嶼、岩壁、岩礁、海岸、沙洲、沙灘地等，都可看見成群的燕鷗，非常壯觀。

澎湖 漁民 馬公

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