屏東海生館微解封 線上預約、參觀時間限30分鐘

COVID-19疫情13日起「微解封」，屏東車城鄉的國立海洋生物博物館將採預約制開放入館，館內各展區參觀時間以30分鐘為限，以單一入口控制人流。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全國3級警戒，海生館也為防疫閉館，期間推出線上直播節目，讓民眾透過螢幕接近海洋世界。

13日起微解封，民眾參觀海生館需先在官網預約。營運時間調整為週一到週日上午9時至下午5時30分，並在下午4時後停止售票及入館。

海生館表示，館內各展區將以單一出入口進行人流控管，館內每一展區參觀時間以30分鐘為限，但展區互動設施、戶外親水設施、餐飲服務暫停開放。暫停開放活動包括定點餵食解說、現場導覽、夜宿海生館、魚你同行後場參觀。

海生館營運團隊表示，海生館採高規格防疫加強館內消毒防疫措施，維持入館實聯制、全程戴口罩、量額溫、館內飲食僅限外帶，各項設施加強清潔消毒，第一線工作人員同時配戴口罩及面罩。後續會依疫情解封程度適時推出更多主題活動，讓民眾可以認識更多不同的海洋知識及美好。