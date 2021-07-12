小型旅行團微解封 金門縣加強稽查旅宿實聯制
金門縣政府為了配合防疫微解封，中央開放國內9人以下小型旅行團活動，實地加強對旅宿業稽查。縣府觀光處今天表示，業者都配合政策，落實實聯制等防疫措施，稽查成效良好。
中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延長3級警戒至26日，但13日起有條件「微解封」，例如，開放國內9人以下小型旅行團、劇組拍攝活動等。
縣府表示，因應微解封，同時防止防疫破口，持續針對轄管旅館及民宿宣導入住旅客要求實聯制，對來金旅客辦理入住時，必須掃描QR Code，填寫實聯制登記表。觀光處昨晚稽查1間旅館和7間民宿後表示，業者都配合執行實聯制，同時觀光處持續加強宣導外出配戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。
觀光處長丁健剛表示，為確實掌握入住旅宿的旅客身分，以利必要時追蹤疫情，縣府要求旅宿業落實入住實聯制；凡屬自由行、公務型的旅客，入住旅宿應依規定掃描QR Code，填寫「金門縣政府旅宿防疫實聯制登記表」。
團客部分則由旅行社統一填報。觀光處希望業者遵守，為控制疫情共同盡一分心力，大家共體時艱，盼全國盡速控制疫情，盡早恢復金門縣觀光榮景。
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