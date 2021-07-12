憂室內參拜釀群聚 高雄武廟嚴管不開放

全國三級警戒延長至26日，明天起微解封，宗教場所可有條件開放。高雄市民政局表示，宗教場所目前採原則不開放，如要讓民眾入內參拜，須擬具「防疫計畫」提交主管機關審核，同意後才能讓民眾進入。高雄武廟表示，暫不會開放民眾入內參拜。

位於苓雅區的高雄關帝廟（武廟）為當地信仰中心，針對政府有條件開放，廟方服務人員陳信銘表示，目前武廟仍禁止入內參拜至26日，也暫時不會向市府提交防疫計畫，擔心一旦開放民眾入內參拜，恐湧入大量信眾提高群聚風險。

陳信銘說，廟方這段期間落實防疫，民眾在室外參拜時須量體溫、手部消毒及登記實聯制，目前只開放在1、2樓戶外參拜以及燒金紙，人員都在場即時管控，維持10人以下人流。