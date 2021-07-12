不復業了！旗山夜市將待26日再研議復業
13日起微解封，高雄市旗山夜市原定13日恢復營運，但又臨時喊卡。夜市管理單位表示，因土地屬批發市場用地，未真正解封前不恢復營運。農業局今天表示，會等3級警戒26日後，再依疫情檢討。
全國新冠肺炎疫情3級警戒延至26日，但13日起鬆綁部分管制措施，許多原本自主停業的夜市攤商宣布將復業，如凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場17日復業，旗山夜市原也打算13日復業。
不過由於旗山夜市上午是果菜批發市場，晚上空地才轉為夜市營運。旗山夜市管理單位近日發公告表示，因旗山夜市為批發市場用地，經農業局來電告知，批發市場仍屬疫情高風險區域，因此決議旗山夜市在未真正解封前不得恢復營運。
旗山夜市管理單位說，市府雖無強制規定夜市不得營業，但旗山夜市主管機關為農業局，必須聽從農業局指示。「今天不是旗山不想恢復夜市營業，我們也很想」。但旗山夜市早上仍是果菜批發市場，全國批發市場仍被中央歸類為高風險區域。
旗山網友也紛紛上網留言表示支持，「辛苦了，忍忍吧」、「等解封且疫苗普及，再去吃爆！」也有網友提到，旗山、美濃、杉林、內門一帶老人家多，還是忍忍較妥當。
農業局表示，旗山果菜市場是果菜農產批發市場，肩負大旗美地區農民蔬果運銷穩定與民生食材來源，在3級警戒下，農業局對於晚上時間的夜市飲食與零售行為予以限制，會等26日警戒期後，依疫情現況再來檢討。
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