金門縣聯社贈口罩袋 為防疫紓困人員打氣
金門縣聯社理事長主席楊肅藝等人今天贈送贈口罩夾鏈袋給金湖鎮公所，為鎮公所第一線辦理防疫與紓困人員加油打氣。
新冠肺炎（2019冠狀病疾病、COVID-19）疫情爆發至今，各界善心人士紛紛踴躍捐贈防疫物資，慰問並給防疫人員加油打氣。
金門縣機關學校聯合員工消費合作社（簡稱縣聯社）理事長主席楊肅藝等人上午赴金湖鎮公所捐贈咖啡包、口罩夾鏈袋，為第一線防疫工作人員加油，由金湖鎮長陳文顧代表接受。
陳文顧表示，這批物資將提供給清潔隊員、綠化組工作人員和第一線辦理防疫與紓困人員使用，讓他們在服務之餘，可以喝咖啡小憩一下，並用夾鏈袋收納口罩。
對於這次以行動力挺防疫工作，楊肅藝說，盼透過微薄物資將善心傳到各鄉鎮，加強金湖鎮防護量能，提升防疫工作人員防護能量。
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