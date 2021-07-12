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日本秋田縣力挺屏東枋山芒果 盼未來與屏東物產交流
屏東正適逢芒果產季，近日枋山因面臨Delta變異株入侵，傳出訂單遭許多消費者退訂，除政府機構及民間企業，紛紛認購枋山芒果力挺農民，日本秋田銀行集團職員與秋田縣內的道之駅（休息區）也一同響應，向屏東業者採買136箱共535公斤芒果，希望能為屏東盡一分心力，也期望未來能與屏東縣政府合作，互相交流。
縣長潘孟安說，全球處於疫情嚴峻，但城市交流不受疫情影響，屏縣透過農產品外銷、視訊及文宣DM交流等型態，與各國城市保持良好互動。秋田縣自發性力挺屏東枋山芒果，除見證台日友好情誼，也是首次秋田與屏東的實際物產交流，期盼未來將更多在地物產分享給秋田縣民，讓日本人認識屏東，讓城市交流不畏疫情，反而更加持續堅定。
此次採購計畫秋田銀行子公司「詩國秋田株式會社」社長伊藤晋宏說，秋田縣政府從以前將台灣列入重點國家，一直想將台灣好物介紹到秋田，透過購買芒果為辛苦的農民盡一份心力，並期望未來與屏東縣政府合作，將屏東一整年的好產品販售到秋田，同時，也深盼能介紹秋田縣的好產品給屏東縣的大家，彼此交流。
屏東縣府指出，芒果是屏東重要農產品，產地4千多公頃，疫情讓枋山芒果產業受到波及，謝謝熱心民眾及企業大力採購，也感謝秋田縣採買500多公斤芒果力挺屏東果農，透過此契機，擴大未來和秋田縣交流，讓日本人能更加認識屏東。
日本秋田銀行集團跨足海外市場，在台北設有辦事處，主要協助當地政府與台灣交流及日本企業與台灣間經貿發展業務，也是秋田當地對台灣正式窗口。秋田縣在台北辦事處協助下，向台灣屏東農業國際運銷有限公司（台屏農）採購愛文芒果，將在秋田縣道之駅休息區販售，讓更多日本人品嘗到屏東芒果的香甜。
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