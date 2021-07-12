基層攤集商怨被汙為防疫破口 微解封像未解封

三級警戒延長至26日，部分場域13日先行微解封，民眾黨立委張其祿認為，「微解封」由中央訂立規範，交地方政府調整細節，地方因不敢承擔防疫破口，微解封像未解封一樣，徒增亂象，有攤集商也反映，已盡力遵守防疫規定，卻被外界汙名化為防疫破口，十分受傷。

張其祿今天邀高雄凱旋青年商圈夜市主委劉坤松和蚵仔寮攤集場總幹事鄧月珠召開線上記者會，張以高雄市微解封政策為例，目前僅優先開放戶外活動，且部分戶外空間需在保持社交距離和戴口罩狀況下才開放。但同屬戶外環境的夜市，美食攤可外帶，其他商品、服飾等攤商不開放，標準不一。

劉坤松說，配合三級警戒，高雄不少夜市自主性歇業，微解封後包括凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場攤商預計17日恢復營業，他們會嚴格管制人流，落實各項防疫措施，且將攤位拉大間距進行營業，希望多少進帳補貼生活。

劉也提到，希望政府能把微解封的防疫規範定義更完善，不希望攤商繼續被汙名化為防疫破口，攤商們需要生活，現在也早都養成做好防疫的習慣。蚵仔寮攤集場總幹事鄧月珠也說，蚵仔寮攤集場從疫情爆發以來，都有遵守防疫規範，攤位間距也保持1.5公尺，但最近常被媒體披露人潮湧聚，陷入另一波衝擊。

鄧月珠說，蚵仔寮7月10日人潮沒超過100人，現場都有落實分流並依防疫標準，經發局、交通局、區公所也派人員協助管控，上周有攤商一天營業額不到2000元，很多攤販生計已出現問題，政府若不放心微解封，也可把攤商列為優先疫苗施打對象，讓民眾消費時也多一層安心。

張其祿認為，中央宣布微解封，卻讓各地方政府自行規劃細部規定，容易造成誰願意承擔「防疫破口」的困境，政府應協助夜市及商圈全面消毒，讓攤商施打疫苗等，或幫攤商進行數位產業轉型或給予生活津貼扶助，而非發明新名詞給予基層人員希望，卻將防疫及經濟活動恢復的責任轉嫁給別人。