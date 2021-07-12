高市議會召開黨團協商 宣布28日起復會

新冠肺炎全國3級警戒延長到26日，高雄市議會今天召開黨團協商，決議第5次定期大會自28日起復會，並同意市府先動支有急迫性墊付款11案。

高市議會第3屆第5次定期大會4月9日開幕，但進入總質詢不久，就因5月爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，並進入全國3級警戒，5月17日經黨團協商後宣布停會至今。

高市議會今天在議長曾麗燕主持下進行黨團協商，由曾麗燕及國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨團結聯盟總召朱信強等人開會。

高市議會經黨團協商後宣布，第5次定期大會將在7月28日復會、8月26日閉幕，並同意市府先行動支有急迫性的墊付款共11案。

民進黨團總召鄭光峰說，市府這段時間防疫工作很辛苦，全國3級警戒延至26日，解封要準備相關配套措施，首長備詢也要預先準備，需給市府準備時間。

國民黨團總召童燕珍表示，高雄市長陳其邁有親自致電給她，展現高度誠意，黨團願意給予27日一天時間準備，28日再復會。原本墊付款有12案，但其中1案涉及輕軌的龍德新路工程，因認為市府應更詳細說明而暫未同意，先行同意11案。