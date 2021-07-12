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【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

高醫防疫幕後英雄與病毒賽跑 PCR檢測逾2萬7000件

中央社 / 高雄12日電

國內爆發本土疫情高醫醫檢師們自全國3級警戒以來，PCR檢測至7月10日已執行超過2萬7000件，為南台灣檢驗量能最高實驗室。這群防疫幕後英雄曾一天檢驗近千件，卻從不喊苦。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情爆發，高雄市長陳其邁昨天在防疫會議表示，為日後微解封與醫療量能負載預做準備，將提升全市PCR採檢能量。高雄醫學大學附設中和紀念醫院檢驗醫學部從5月15日全國3級警戒以來，PCR核酸檢測至7月10日已執行超過2萬7000件，為南台灣檢驗量能最高的實驗室。

高醫檢驗醫學部主任張哲銘說，檢驗醫學部是臨床支援單位，也是後勤備援要角。現在部內配備有2台「高通量檢驗儀器」及POCT等快速診斷儀器，每天工作量能可以承接超過千件。醫檢師們自5月中旬忙得不可開交，但這群防疫幕後英雄從未喊苦，在疫情剛爆發時曾經一天檢驗近千件，加班到凌晨，只為在最短時間內將報告送出，斬斷病毒傳播鏈。

高醫檢驗醫學部副主任陳柏志表示，新增快速檢驗儀器後可針對病毒進行PCR檢驗有效分流，緊急報告更從過去需3到4小時，縮減為30分鐘至1小時，可供臨床醫師快速鑑別診斷，對於急性中風、急產婦或緊急手術等患者也有極大幫助，臨床上更能把握時效。

他指出，醫檢師為揪出病毒早已練就一身功力，加上2線「高通量PCR檢驗儀器」日夜運轉，近期每天最高上千支檢體都沒問題，從5月15日全國進入3級警戒以來，高醫PCR檢驗已經執行超過2萬7000件，包括屏東枋山專案。

醫檢師王珠鳳及林書愷則認為，「雖然工作壓力倍增，但這是我們的使命，為了讓國人安心，再辛苦也值得！」檢驗醫學部同仁也對檢驗數量再龐大，都能在24小時內完成感到驕傲，從來沒有延誤過。

高醫表示，曾有名疑似重症患者送醫不治，為確認是否染疫，醫檢師熬夜加班進行檢驗，幸虧結果讓大家鬆了一口氣，家屬終於可以好好幫至親辦後事，不用趕在24小時內火化遺體，也為此感動到落淚。

高醫積極提升檢驗量能，目前已經有2套高通量PCR，未來配合池化方法（Pooling）分析，可大幅提升檢驗量能和附加效應，能有效遏阻Delta變異病毒株於醫療機構可能的潛在傳播風險，同時為日後的微解封與醫療量能負載預做準備，對於疫情的檢驗、監測、預判非常有幫助。

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