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高雄輕軌大順路工程推進 市府3招改善交通

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（右一）今早前往視察輕軌二階大順路段工程。圖／高雄捷運局提供
高雄市副市長林欽榮（右一）今早前往視察輕軌二階大順路段工程。圖／高雄捷運局提供

疫情期間高雄輕軌二階工程持續推進，大順路日前A、B、D工區圍籬架設完成，將接續辦理老舊雨水箱涵改建工程。為降低周遭交通衝擊，捷運工程局也透過拓寬替代道路、降低周邊停車場費率及號誌調控等3方向，協助解決用路人不便。

大順路沿線有美式賣場好市多、義享天地等，為車流人口稠密路段，也是東西向重要道路，交通局為紓解工程期間的交通壅塞情形，將拓寬龍德新路（新德路-大順一路），原20公尺增為26公尺，作為大順路替代道路，估完工後能有效移轉大順一路交通量約28%。另外市府也跟賣場商討合作，賣場配合將入口轉向至龍德新路，希望能疏導車流。

高雄市府也與義大集團協商，調降旗下裕順停車場（大順路與龍德新路交叉口）費率，原本一小時50元，降為降為半小時15元，提供656停車格，增加工程區周邊停車方便性。另外捷運工程局也表示，同時會透過號誌的優化與調控，紓解交通壅塞情形。

輕軌二階於大順路段整備工作，分為A、B、C、D四工區，目前已完成A、B及D工區的圍籬架設共1820公尺，進度達85.8%，之後將繼續老舊雨水箱涵改建工程，副市長林欽榮今天上午也前往視察。後續C工區大順路段「日全街至士良街」將於8月7至10日施工。

高雄輕軌 替代道路 捷運

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