聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣立總圖明起開放單一窗口 總圖：加強動線安排
屏東藝文場館、公共圖書館明日起「微解封」，屏東縣立圖書館總館今仍加強動線安排，開放單一窗口服務，從原本一個動線，今起規畫2條動線，民眾到圖書館取書，拉開間隔距離，方便讀者取書。
屏東縣文化處指出，三級警戒約2個月，圖書館做好動線規畫，整理出閉館前民眾的預約書籍約有2千多本，方便民眾取書，將民眾預約書籍全部集中整理，並做好消毒，民眾從單一窗口，做好實聯制，出示相關借書證等，就可以領取通閱、預約取書與還書。
鄉鎮圖書館部分，開放單一窗口，萬巒鄉立圖書館指出，圖書館位在二樓，會在一樓設置單一窗口服務區，民眾若有預約書籍，會幫民眾找出後，並打電話通知，約好領取時間，再到一樓來取書。萬巒圖書館佳佐分館，因位在佳佐國小內，國小設施依規定不開放，僅開放操場，佳佐分館持續閉館。
屏東縣文化處指出，疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50箱持續到7月底，每周推出50個名額，幾乎秒殺，接連兩周開放名額預約時，1分鐘內就登記完畢，回響超熱烈。
藝文展演場館，屏東演藝廳不開放觀眾入場，屏東美術館、演武場、屏東戲曲故事館等，在符合防疫管理條件情況下，開放民眾入館參觀，美術館館內同一時間容留人數60人，戲曲故事館及演武場容留人數為20人，並採單一出入口，不接受導覽及團體預約，且不安排志工值勤，講座或工作坊則以線上辦理為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言