屏東縣立總圖明起開放單一窗口 總圖：加強動線安排

屏東藝文場館、公共圖書館明日起「微解封」，屏東縣立圖書館總館今仍加強動線安排，開放單一窗口服務，從原本一個動線，今起規畫2條動線，民眾到圖書館取書，拉開間隔距離，方便讀者取書。

屏東縣文化處指出，三級警戒約2個月，圖書館做好動線規畫，整理出閉館前民眾的預約書籍約有2千多本，方便民眾取書，將民眾預約書籍全部集中整理，並做好消毒，民眾從單一窗口，做好實聯制，出示相關借書證等，就可以領取通閱、預約取書與還書。

鄉鎮圖書館部分，開放單一窗口，萬巒鄉立圖書館指出，圖書館位在二樓，會在一樓設置單一窗口服務區，民眾若有預約書籍，會幫民眾找出後，並打電話通知，約好領取時間，再到一樓來取書。萬巒圖書館佳佐分館，因位在佳佐國小內，國小設施依規定不開放，僅開放操場，佳佐分館持續閉館。

屏東縣文化處指出，疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50箱持續到7月底，每周推出50個名額，幾乎秒殺，接連兩周開放名額預約時，1分鐘內就登記完畢，回響超熱烈。