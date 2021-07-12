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屏東縣立總圖明起開放單一窗口 總圖：加強動線安排

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影

屏東藝文場館、公共圖書館明日起「微解封」，屏東縣立圖書館總館今仍加強動線安排，開放單一窗口服務，從原本一個動線，今起規畫2條動線，民眾到圖書館取書，拉開間隔距離，方便讀者取書。

屏東縣文化處指出，三級警戒約2個月，圖書館做好動線規畫，整理出閉館前民眾的預約書籍約有2千多本，方便民眾取書，將民眾預約書籍全部集中整理，並做好消毒，民眾從單一窗口，做好實聯制，出示相關借書證等，就可以領取通閱、預約取書與還書。

鄉鎮圖書館部分，開放單一窗口，萬巒鄉立圖書館指出，圖書館位在二樓，會在一樓設置單一窗口服務區，民眾若有預約書籍，會幫民眾找出後，並打電話通知，約好領取時間，再到一樓來取書。萬巒圖書館佳佐分館，因位在佳佐國小內，國小設施依規定不開放，僅開放操場，佳佐分館持續閉館。

屏東縣文化處指出，疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50箱持續到7月底，每周推出50個名額，幾乎秒殺，接連兩周開放名額預約時，1分鐘內就登記完畢，回響超熱烈。

藝文展演場館，屏東演藝廳不開放觀眾入場，屏東美術館、演武場、屏東戲曲故事館等，在符合防疫管理條件情況下，開放民眾入館參觀，美術館館內同一時間容留人數60人，戲曲故事館及演武場容留人數為20人，並採單一出入口，不接受導覽及團體預約，且不安排志工值勤，講座或工作坊則以線上辦理為主。

屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影
屏東縣文化處疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50個名額預約登記，幾乎都秒殺，回響熱烈。記者劉星君／攝影
屏東縣文化處疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50個名額預約登記，幾乎都秒殺，回響熱烈。記者劉星君／攝影
屏東縣文化處疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50個名額預約登記，幾乎都秒殺，回響熱烈。記者劉星君／攝影
屏東縣文化處疫情期間推出閱讀驚喜箱，每周一推出50個名額預約登記，幾乎都秒殺，回響熱烈。記者劉星君／攝影
館方人員忙著整理閉館前民眾預約的書籍，約有兩千冊，13日起開放讓民眾取說。記者劉星君／攝影
館方人員忙著整理閉館前民眾預約的書籍，約有兩千冊，13日起開放讓民眾取說。記者劉星君／攝影
民眾預約書籍都會經過消毒後才會讓民眾取書。記者劉星君／攝影
民眾預約書籍都會經過消毒後才會讓民眾取書。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館13日開放單一窗口服務，規畫兩條動線。記者劉星君／攝影

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