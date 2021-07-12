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興達港週末湧人潮約7千人 高市府勒令休市清消

中央社 / 高雄12日電

全國3級警戒延至26日，13日才微解封，但高雄興達港觀光漁市週末假日兩天湧現人潮約7000人。高雄市府經發局今天勒令興達港市場即日休市全面清消，並進行檢討改善，完成後提報審核通過才能復業。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級警戒延長至7月26日，13日起微解封、鬆綁部分管制措施。但上週末興達觀光漁市已人潮湧現，甚至出現排隊人龍。

經發局今天表示，與興達港攤集場管委會、警方執行人流管制、實聯制等防疫措施，全場僅開放1個入口及3個出口，但湧入人潮仍不斷。

經發局說，因現行防疫管制計畫無法落實，勒令興達港攤集場自即日進行休市全面清消，並進行防疫管制計畫檢討改善，提報市府審核通過後復業。

經發局說，將偕同湖內警分局督導管委會重新擬定防疫管制計畫，包含檢討場內容留人數、改善人流動線，擴大管制車流動線等。如場內已達容留人數，將進一步管控車流進入興達平面停車場，避免造成遊客排隊。

興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益表示，上週末假日兩天，各湧入3000多人到訪，很多許久未營業的攤商，也因為即將微解封重新開張，「2個多月沒賺錢了，出來加減賺」，結果人太多，只好配合市府停業清消。

鄭瑞益無奈地說，其實漁市之前防疫措施做得不錯，但上週末六日人潮突然湧現，難以保持安全距離，只好再忍耐一下，「反正已經餓這麼久了，再忍耐一陣子應該就會好轉」。

興達港 微解封 新冠肺炎

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