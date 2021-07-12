高醫揪新冠肺炎病毒一天可篩千件 幕後艱辛不為人知

高雄市長陳其邁昨在防疫會上宣示提升全市PCR採檢能量，為日後微解與醫療量能負載預做準備，高醫表示，檢驗醫學部自5月三級警戒至7月10日間，執行PCR檢測超過2萬7千件，堪稱南台灣檢驗量能最高的實驗室，醫檢師箇中艱辛難以言喻。

高醫檢驗醫學部主任張哲銘說，檢驗醫學部是臨床支援單位，後勤備援要角，部內備有2台「高通量檢驗儀器」及POCT等快速診斷儀器，每天可承接逾千件，今年5月中旬三級警戒，各大醫院都在搶檢驗試劑，當時北部試劑用量大，造成全台一度缺貨，醫檢師追貨電話打到手軟，周末假日也常加派人手趕件，大家從未喊苦，只為在最短時間內將報告送出，斬斷病毒傳播鏈。

「這群幕後英雄終日與病毒進行時間競賽，常加班到凌晨2、3點」張哲銘說，曾有名疑似重症患者送醫不治，為確認是否染疫，醫檢師熬夜加班檢驗，好在結果讓大家鬆了一口氣，家屬也感動得落淚，讓他們不用趕在24小時內火化遺體。

檢驗醫學部最苦的階段莫過於「校正回歸」時期，那時高醫醫檢師逐筆發出報告，卻無法即時上傳，主管常是下班後又趕回醫院盯報告，此外自費出境民眾的檢驗案也是急如星火，一旦發現報告不符登機的要求，醫檢師半夜還得趕回醫院重新處理，讓受檢者能順利登機。

檢驗醫學部副主任陳柏志說，新增快速檢驗儀器後，急做報告從過去3到4小時縮減為30分鐘至1小時，對急性中風、急產婦或緊急手術等患者有極大幫助。

為揪出新冠肺炎病毒，醫檢師早已練就一身功力，醫檢師組長王珠鳳及醫檢師林書愷都說，雖然工作壓力倍增，但為讓國人安心，再辛苦也值得」，他們最驕傲的是，檢驗數量再龐大，都能在24小時內完成從沒有延誤過。