全國3級警戒延長 橋頭地檢署啟動降載開庭

全國3級防疫警戒延長至26日，橋頭地檢署自明天起將採降載開庭、延伸偵查及維持遠距訊問等因應措施，但原則上恢復正常上班，部分人員可經機關首長核准居家辦公。

橋頭地檢署上午指出，因應全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級防疫警戒延長至26日，依據法務部和台灣高等檢察署指示，自明天起採取降載開庭、延伸偵查及維持遠距訊問等因應措施，但原則上恢復正常上班。

橋頭地檢署偵查庭、詢問室、執行科報到及約談室（觀護報到）每天只開放1/2使用及報到。開庭及間距將拉長，也希望民眾務必按照傳票（通知書）所載日期及時間到署；沒持有傳票的民眾，除正當洽公事由外，仍不開放入署。

另考量高雄疫情緩和，橋檢自明天起原則上恢復正常上班，但繼續擴大彈性上下班時間，例外者可經機關首長核准居家辦公，居家辦公期間，各科室辦公室每天維持2/3人力，維持公務正常運作。

橋檢也提醒，到署開庭、洽公民眾全面實施測量體溫、全程戴口罩、實聯制登記及配合填寫TOCC評估表、禁止飲食等。入監執行部分，除有時效性案件外，原則配合矯正機關收容規劃。