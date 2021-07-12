快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

全國3級警戒延長 橋頭地檢署啟動降載開庭

中央社 / 高雄12日電

全國3級防疫警戒延長至26日，橋頭地檢署自明天起將採降載開庭、延伸偵查及維持遠距訊問等因應措施，但原則上恢復正常上班，部分人員可經機關首長核准居家辦公。

橋頭地檢署上午指出，因應全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級防疫警戒延長至26日，依據法務部和台灣高等檢察署指示，自明天起採取降載開庭、延伸偵查及維持遠距訊問等因應措施，但原則上恢復正常上班。

橋頭地檢署偵查庭、詢問室、執行科報到及約談室（觀護報到）每天只開放1/2使用及報到。開庭及間距將拉長，也希望民眾務必按照傳票（通知書）所載日期及時間到署；沒持有傳票的民眾，除正當洽公事由外，仍不開放入署。

另考量高雄疫情緩和，橋檢自明天起原則上恢復正常上班，但繼續擴大彈性上下班時間，例外者可經機關首長核准居家辦公，居家辦公期間，各科室辦公室每天維持2/3人力，維持公務正常運作。

橋檢也提醒，到署開庭、洽公民眾全面實施測量體溫、全程戴口罩、實聯制登記及配合填寫TOCC評估表、禁止飲食等。入監執行部分，除有時效性案件外，原則配合矯正機關收容規劃。

遠距 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

蔡總統開箱東奧國手裝備 防疫物資帶好帶滿

防疫至上 南鯤鯓代天府不開放餐廳農曆春節前停業

高雄宮廟不敢放寬 市府：未收到防疫計畫

南投遊樂區微解封有望 九族文化村各景點準備好了

相關新聞

高雄興達港漁市周末湧近7000人次 市府勒令休市、清消

微解封在即，民眾關不住，周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，累計近7000千人造訪人次，盡管市場容留量350人，但還是一度出...

確定了！高雄市議會定期會7月28日復會

考量防疫，高雄市議會定期會5月18日停擺至今，隨著疫情趨緩，議長曾麗燕今天邀集三大黨團總召協商，確定定期會將在7月28日...

高醫揪新冠肺炎病毒一天可篩千件 幕後艱辛不為人知

高雄市長陳其邁昨在防疫會上宣示提升全市PCR採檢能量，為日後微解與醫療量能負載預做準備，高醫表示，檢驗醫學部自5月三級警...

屏東縣立總圖明起開放單一窗口 總圖：加強動線安排

屏東藝文場館、公共圖書館明日起「微解封」，屏東縣立圖書館總館今仍加強動線安排，開放單一窗口服務，從原本一個動線，今起規畫...

明天微解封 屏東縣沒廟宇申請開放參拜

三級警戒延長到7月26日，13日起到26日起有條件微解封，屏東縣府9日原訂尊重中央指引，但10日緊急宣布，考量疫情與綜合...

高雄宮廟不敢放寬 市府：未收到防疫計畫

全國三級警戒延長，明天即將微解封，國內各行業及場所適度鬆綁，也有條件開放宗教場所，許多信徒都在觀望。高雄市民政局表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。