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微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

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微解封 金門縣高中以下學校戶外操場13日開放

中央社 / 金門縣12日電

金門縣政府表示，明天到26日，全縣高中以下各級學校戶外操場開放，民眾可在規定時間內進行休閒活動。但金湖、開瑄、述美國小，以及烈嶼國中尚有工程及設備維護，暫不開放。

中央流行疫情指揮中心9日宣布新冠肺炎（2019冠狀病疾病、COVID-19）防疫3級警戒延長到26日，教育部配合規劃開放部分運動場館及學校戶外操場等，金門縣政府教育處隨後也召集相關部門研商地方運動場館微解封，請民眾配合相關防疫規範使用。

縣府教育處表示，公立運動場館這波未在中央適度開放範圍內，僅開放縣立田徑場，其餘室內、外運動場館，包括金城體育館、金湖綜合體育館、金門縣立游泳館、烈嶼鄉體育館、網球場、籃球場、慢壘場、棒球場等，仍依中央規定，暫不開放。

教育處表示，民營運動場館業者，凡屬商業登記為「競技及休閒運動場館業」的各類型運動場館，請遵循中央流行疫情指揮中心和教育部公告的相關規定辦理，縣府並將偕同相關單位不定期稽查。

教育處呼籲民眾在運動期間仍需維持社交距離、全程戴口罩，並配合各單位落實實名/聯制及相關防疫措施，運動強身齊抗疫。

金門縣各級學校戶外操場開放時間，每天上午在5時至8時之間，下午在4時到9時左右。確切時間請民眾向各校詢問。

金門 體育 教育部

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