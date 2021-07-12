疫苗登記下午截止 陳其邁開直播頻拜託：快登記！

新冠肺炎疫苗預約平台開放第9、10類民眾上網預約登記，今天下午5時截止。高雄市長陳其邁上午10時多臨時召開直播記者會呼籲民眾踴躍登記，「拜託大家一定要完成登記！」

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗預約平台開放供全國第9類及第10類等對象意願登記，至今天下午5時止，最快16日開始接種。

陳其邁上午10時多召開直播記者會，頻頻拜託大家「一定要去登記」，剩約6小時，拜託大家下午5時前一定要完成疫苗意願登記，不論AZ、BNT等疫苗保護力都相當，「疫苗沒打都不算，打了才有保護力」。

陳其邁強調，尤其預防重症、死亡的保護力，AZ、BNT、莫德納保護力都相當，AZ連英國女王也打，很多醫護也打AZ，要建立群體免疫，拜託大家一定要打疫苗。

陳其邁並拿手卡教學如何意願登記或修改登記，他說，接下來3週都是AZ，要趕快施打就選AZ，若選莫德納要再等一段時間；已完成意願登記也可以修改，重新將AZ和莫德納兩個都打勾，或勾AZ，「拜託大家盡速完成登記或修改，16日開始馬上打，請務必下午5時前完成登記和修改！」

此外，市府經發局長廖泰翔、財政局長陳勇勝、客委會主委楊瑞霞與原民會主委洪羽珊等人，也分別以國語、台語、客語與原住民語錄製宣導影片，呼籲符合資格的市民踴躍前往「COVID-19公費疫苗預約平台」登記施打意願。

高雄市政府表示，以多語言方式進行宣傳，希望讓不同族群長者及符合資格民眾，都能快速了解如何進行意願登記；同時也呼籲年輕人協助家中長輩，在今天下午5時前完成意願登記，讓高風險族群及長輩能夠及早施打疫苗。