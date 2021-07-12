快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

疫苗登記下午截止 陳其邁開直播頻拜託：快登記！

中央社 / 高雄12日電

新冠肺炎疫苗預約平台開放第9、10類民眾上網預約登記，今天下午5時截止。高雄市長陳其邁上午10時多臨時召開直播記者會呼籲民眾踴躍登記，「拜託大家一定要完成登記！」

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗預約平台開放供全國第9類及第10類等對象意願登記，至今天下午5時止，最快16日開始接種。

陳其邁上午10時多召開直播記者會，頻頻拜託大家「一定要去登記」，剩約6小時，拜託大家下午5時前一定要完成疫苗意願登記，不論AZ、BNT等疫苗保護力都相當，「疫苗沒打都不算，打了才有保護力」。

陳其邁強調，尤其預防重症、死亡的保護力，AZ、BNT、莫德納保護力都相當，AZ連英國女王也打，很多醫護也打AZ，要建立群體免疫，拜託大家一定要打疫苗。

陳其邁並拿手卡教學如何意願登記或修改登記，他說，接下來3週都是AZ，要趕快施打就選AZ，若選莫德納要再等一段時間；已完成意願登記也可以修改，重新將AZ和莫德納兩個都打勾，或勾AZ，「拜託大家盡速完成登記或修改，16日開始馬上打，請務必下午5時前完成登記和修改！」

此外，市府經發局長廖泰翔、財政局長陳勇勝、客委會主委楊瑞霞與原民會主委洪羽珊等人，也分別以國語、台語、客語與原住民語錄製宣導影片，呼籲符合資格的市民踴躍前往「COVID-19公費疫苗預約平台」登記施打意願。

高雄市政府表示，以多語言方式進行宣傳，希望讓不同族群長者及符合資格民眾，都能快速了解如何進行意願登記；同時也呼籲年輕人協助家中長輩，在今天下午5時前完成意願登記，讓高風險族群及長輩能夠及早施打疫苗。

疫苗 陳其邁 新冠肺炎

延伸閱讀

消防員墜油坑重傷 陳其邁視訊家屬協助醫療費

陳其邁昨宣布水域活動不解禁 西子灣今卻現戲水人潮

713後戶外飲食規範是否鬆綁 陳其邁：要視情節

工人蹲騎樓吃蛋餅挨罰3千元 陳其邁允酌情裁處

相關新聞

高雄興達港漁市周末湧近7000人次 市府勒令休市、清消

微解封在即，民眾關不住，周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，累計近7000千人造訪人次，盡管市場容留量350人，但還是一度出...

確定了！高雄市議會定期會7月28日復會

考量防疫，高雄市議會定期會5月18日停擺至今，隨著疫情趨緩，議長曾麗燕今天邀集三大黨團總召協商，確定定期會將在7月28日...

高醫揪新冠肺炎病毒一天可篩千件 幕後艱辛不為人知

高雄市長陳其邁昨在防疫會上宣示提升全市PCR採檢能量，為日後微解與醫療量能負載預做準備，高醫表示，檢驗醫學部自5月三級警...

屏東縣立總圖明起開放單一窗口 總圖：加強動線安排

屏東藝文場館、公共圖書館明日起「微解封」，屏東縣立圖書館總館今仍加強動線安排，開放單一窗口服務，從原本一個動線，今起規畫...

明天微解封 屏東縣沒廟宇申請開放參拜

三級警戒延長到7月26日，13日起到26日起有條件微解封，屏東縣府9日原訂尊重中央指引，但10日緊急宣布，考量疫情與綜合...

高雄宮廟不敢放寬 市府：未收到防疫計畫

全國三級警戒延長，明天即將微解封，國內各行業及場所適度鬆綁，也有條件開放宗教場所，許多信徒都在觀望。高雄市民政局表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。