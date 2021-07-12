高雄宮廟不敢放寬 市府：未收到防疫計畫
全國三級警戒延長，明天即將微解封，國內各行業及場所適度鬆綁，也有條件開放宗教場所，許多信徒都在觀望。高雄市民政局表示，目前比照中央管制，也未收到宗教團體遞交防疫計畫，暫不開放入內參拜。高雄覆鼎金保安宮說，防疫計畫都擬好了，仍在觀察後續疫情發展再討論送件。
中央流行疫情指揮中心9日表示，宗教場所採「原則不開放，但有條件開放」的模式，若宗教團體認為確實可以做好相關的防疫措施管理，就可以擬定防疫計畫，並向縣市主管機關申請，若主管機關同意即可開放。
防疫計畫內容須包含人員造冊、落實實聯制、人流管制外，進入場所要禁止飲食，且要全程戴口罩，若有症狀禁止進入。另外要保持1.5公尺社交距離，進行宗教儀式採取梅花座，且固定坐位不能移動。
高市民政局表示，目前持續比照中央規定，宗教集會活動以線上直播方式為主，禁止入內參拜。宗教團提體若想開放室內參拜，須提交防疫計畫，若審核通過即可有限度開放，並維持大面積室內場域每人3坪、最高上限99人，但仍禁止進香、遶境、普度等實體活動。
覆鼎金保安宮副總幹事張饌鰆表示，廟方在5月宣布三級警戒的當天就已擬好相關防疫措施，包含規畫戶外參拜區、以紅龍柱分流等，隔天馬上實施，這段期間也都落實防疫。針對有限度開放宗教場所，目前廟方都已備妥防疫計畫，尚未送件，仍在觀察後續狀況擬定策略，要在安全的前提下讓信眾安心參拜。
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