高雄300名師生寫卡片拍影片 為防疫英雄加油

新冠肺炎疫情未歇，防疫人員相當辛苦。高雄福誠高中教官室與自治幹部社團發起「為防疫英雄加油」活動，停課期間仍獲全校師生300人響應，自拍影片、寫卡片，為防疫人員加油打氣。

高雄鳳山區福誠高中全校師生以自製影片、拍照等方式，對第一線防疫人員致謝，教官呂權益、黃俊傑將師生們自拍約300個影片，濃縮剪輯成5分鐘影片。

福誠高中校長蘇清山今天表示，藉由活動讓學校教職員及同學體認國軍、警消與醫護人員的付出奉獻，是很有意義的活動。呂權益表示，自己曾在八軍團砲指部承辦防災業務、八八風災時也曾與部隊一同到旗山、茂林災區協助救災，感同身受。

國中部二年級梁同學說，防疫人員秉持著職業責任感，冒著被感染的風險、無論疫情多麼嚴峻都還是堅守崗位，是最好榜樣。就像學生自治幹部每日提早上學，午休犧牲睡眠、交通導護人員不管日曬雨淋，都在門口維護師生安全。

此外，邁入第6屆的三信家商僑生專班，學生來自印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南及緬甸等地，今年5月新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級警戒，許多從事服務業的僑生專班學生幾乎無法工作，生計出問題。

為讓學生溫飽，三信家商榮譽董事長林孟丹捐贈米、麵條、肉、雞蛋、沙拉油及餅乾等物資，幫助在校的高一、高二僑生度過疫情。學校也準備僑生喜愛的辣椒，讓他們在異鄉也可以烹煮出家鄉味。