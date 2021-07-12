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搶疫苗分配數量！ 高雄市長陳其邁今早加開記者會鼓吹

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
新一波疫苗預約平台至今午五點截止，高雄市長陳其邁今早開記者會「鼓吹」。記者王昭月／翻攝
新一波疫苗預約平台至今午五點截止，高雄市長陳其邁今早開記者會「鼓吹」。記者王昭月／翻攝

新一波公費疫苗施打由中央流行疫苗指揮中心統籌規畫，依各縣市登記意願分配疫苗數量，公費疫苗預約平台至今午5點前截止，高雄市政府除推出多語言宣導，市長陳其邁上午10點40分也臨時加開記者會催促，同時提醒民眾這波只打AZ，想打莫德納的民眾得等一段時日，想盡快接種者可在預約平台修改疫苗選項。。

陳其邁表示，疫苗意願至今天下午5點登記截止，50歲以上到64歲要施打疫苗的民眾，需趕時限前完成登記，下一波是會按意願登記施打，開放18歲以上第9類，含重大傷病高風險等疾病者。

「疫苗沒打下去都不算，打下去才有保護力，去『注』就對了」陳其邁重申，包括AZ、莫德納打過二劑後保護力都相當，尤其對預防重症死亡，保護力亦相當，其中AZ疫苗連英國女王都打，國內醫護也打AZ，疫情流行時不要輕忽，萬一疫情又起又要搶打，因此要建立群體免疫力，大家都要打。

至於如何登記？陳表示，上網GOOLE「意願登記」4個字就能到預約系統處理，他也提醒，這三周打的疫苗都是AZ，如果先前登記意願時只選擇莫德納，可能要到第四波才有可能會打得到，需等上好一段時間，因此想盡早接種的人可以上網，在「修改登記」選項進行修改，以利下周安排接種。

高雄市政府為提高疫苗覆蓋率，今也特別安排多個局處首長，分別以國語、台語、客語、原住民語等「多語言」錄製宣導影片，民眾登記完成後，7月13日到7月15日間，會收到由1922發送的手機簡訊通知，再進一步登記預約疫苗施打。

AZ疫苗 陳其邁 疫情

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