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確定了！高雄市議會定期7月28日復會

聯合報 / 記者王慧瑛曹亞沿／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團總召鄭光峰（左）、無黨聯盟總召朱信強等人今天出席黨團協商會議，共識是7月28日恢復開會。記者王慧瑛／攝影
高雄市議會民進黨團總召鄭光峰（左）、無黨聯盟總召朱信強等人今天出席黨團協商會議，共識是7月28日恢復開會。記者王慧瑛／攝影

考量防疫，高雄市議會定期會5月18日停擺至今，隨著疫情趨緩，議長曾麗燕今天邀集三大黨團總召協商，確定定期會將在7月28日復會 ，繼續市政總質詢等議程，8月26日閉幕。高雄市政府表示，尊重議會決定。

高雄到昨天為止連續10天沒有新增個案，疫情發展趨穩，全國三級警戒目前是延續到7月26日，高雄市議會何時復會，也受到地方關注。

議長曾麗燕、副議長陸淑美今天上午邀集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨聯盟總召朱信強，上午10點開黨團協商會議，共識是7月28日恢復開會，每天上午排定3名議員做市政總質詢，下午讓市府各局處能投入防疫。

與會者紛紛提出看法，最後共識是，考量7月26日三級警戒可望告一段落，緩衝一天，7月28日恢復開會，預計8月26日閉幕。

國民黨總召童燕珍說，9月底又進入下一次定期會，若不盡早恢復開會，除影響預算墊付與提案審查進度，也勢必壓縮到下一次定期會時間，恐影響質詢、監督市政品質。童燕珍表示，目前本土疫情漸漸穩定，許多市政議題必須趕緊回到議事廳討論，防疫和市政運作並行不悖。

藍綠黨團一度對何時復會時間喬不定，民進黨團擔心議會質詢會影響市府團隊防疫心力，且各大型接種站如火如荼推進，一度建議8月初再復會，國民黨團、無黨聯盟認為，台北市議會在疫情嚴峻時仍正常開會，不樂見市政無人監督，主張疫情趨穩就要盡早開議，終於在今天敲定復會時間。

高雄市議會議長曾麗燕今天上午主持黨團協商會議，敲定定期會復會時間。記者王慧瑛／攝影
高雄市議會議長曾麗燕今天上午主持黨團協商會議，敲定定期會復會時間。記者王慧瑛／攝影
高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美今天上午邀集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨聯盟總召朱信強開黨團協商會議，共識是7月28日恢復開會。記者王慧瑛／攝影
高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美今天上午邀集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨聯盟總召朱信強開黨團協商會議，共識是7月28日恢復開會。記者王慧瑛／攝影
高雄市議長曾麗燕（右）今天上午主持黨團協商會議，左是秘書長黃錦平。記者王慧瑛／攝影
高雄市議長曾麗燕（右）今天上午主持黨團協商會議，左是秘書長黃錦平。記者王慧瑛／攝影
高雄市議會副議長陸淑美、民進黨團總召鄭光峰出席黨團協商會議。記者王慧瑛／攝影
高雄市議會副議長陸淑美、民進黨團總召鄭光峰出席黨團協商會議。記者王慧瑛／攝影

疫情 高雄市 國民黨

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