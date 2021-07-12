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日本秋田縣挺屏東枋山芒果 盼彼此交流好物

中央社 / 屏東縣12日電

屏東枋山鄉因Delta變種病毒群聚感染事件，一度芒果銷售受到影響，日本秋田銀行集團職員與秋田縣內的道之駅（休息區）採買136箱535公斤枋山芒果，盼彼此互相交流好物。

負責這次採購計畫的秋田銀行子公司「詩國秋田株式會社」社長伊藤晋宏表示，秋田縣政府從以前就已將台灣列入重點國家，一直想將台灣好物介紹到秋田。

伊藤晋宏表示，屏東面臨新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒（最早在印度發現）入侵，因此，希望透過購買芒果為辛苦的在地農民盡一份心力。

伊藤晋宏說，也期望未來與屏東縣政府合作，將屏東一整年的好產品販售到秋田，同時，也深盼能介紹秋田縣的好產品給屏東縣的縣民，彼此互相交流。

縣長潘孟安表示，雖然全球仍處於疫情嚴峻期間，但城市交流卻不受疫情影響而中斷，屏縣持續透過農產品外銷、視訊及文宣DM交流等型態，與各國城市保持良好互動關係，此次秋田縣自發性力挺屏東枋山芒果，除見證了台日友好情誼外，這也是首次秋田與屏東的實際物產交流。

潘孟安期盼未來能將更多在地物產分享給秋田縣民，讓日本人更加認識屏東，進行更多互動及交流，讓城市交流不畏疫情，情誼反而更加持續堅定。

縣府表示，日本秋田銀行集團跨足海外市場，在台北設有辦事處，主要協助當地政府與台灣交流及日本企業與台灣間經貿發展業務，也是秋田當地對台灣正式窗口。

縣府指出，這次，秋田縣在台北辦事處協助下，6日向台灣屏東農業國際運銷有限公司（台屏農）採購愛文芒果，9日空運抵達，在秋田縣道之駅休息區販售，讓愛好台灣芒果的日本人品嚐到屏東芒果的香甜。

秋田 屏東縣政府 芒果

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