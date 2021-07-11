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園道最後一哩路放上定心石 林欽榮：拚7月底完工

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
隨著高雄市鐵路地下化與軌道拆除後，原本長達15.37公里的鐵道，全線蛻變為嶄新綠園道，成為都市景觀的新亮點。圖／高雄市政府提供
隨著高雄市鐵路地下化與軌道拆除後，原本長達15.37公里的鐵道，全線蛻變為嶄新綠園道，成為都市景觀的新亮點。圖／高雄市政府提供

高雄市鐵路地下化園道工程，原定6月底全面完工，6月中、下旬期間，高雄接連幾波豪大雨，造成跨橋吊梁及部分工作期程延遲無法達標。工務局今天完成愛河鐡橋段跨越同盟路橋身吊掛作業，副市長林欽榮說，這一步對園道完工最後一哩路像是放上「定心石」，整體園道工程可望7月底完工。

林欽榮說，疫情趨穩，不少市民戴著口罩慢跑、騎腳踏車、遛狗，晚間在園道散步，享受著鐵路地下化後，增添的全線15.37公里綠園道綠蔭地景，目前已開放通行路段為左營崇德路至鼓山二路182巷、中庸街至哈爾濱街、瀋陽街至鳳山經武路（不含高雄及鳳山火車站、新左營站鐵路出土段等區域），市府園道工程至今年6月30日已達97%。

鐵路地下化後迎接而來的林蔭園道不僅讓城市景觀翻新，也展現高雄城市美學。沿線包含果貿國宅社區、中都磚窯場、民族國宅社區、鳳山車站等舊部落，常民生活經年累月所凝聚的生活風貌，經由園道工程串接起高雄巨蛋商圈，以鐵路綠園道為軸線，透過自行車路網與人行步道系統等雙重路網，建構市民生活休憩取向的綠色廊帶。

林欽榮說，鳳山計畫園道已100%完成，剩下的左營計畫、高雄計畫兩標務必在7月31日前達標全線開放。園道周邊舊建築居民也關心如何老舊建物改建入都市更新丶危老重建等相關課題，林欽榮說，居民期待市府會盡力協助。

高雄市工務局今天完成愛河鐡橋段跨越同盟路橋身吊掛作業，副市長林欽榮說，園道完工最後一哩路放上「定心石」，整體園道工程可望7月底完工。圖／高雄市政府提供
高雄市工務局今天完成愛河鐡橋段跨越同盟路橋身吊掛作業，副市長林欽榮說，園道完工最後一哩路放上「定心石」，整體園道工程可望7月底完工。圖／高雄市政府提供
高雄市工務局今天完成愛河鐡橋段跨越同盟路橋身吊掛作業，副市長林欽榮說，園道完工最後一哩路放上「定心石」，整體園道工程可望7月底完工。圖／高雄市政府提供
高雄市工務局今天完成愛河鐡橋段跨越同盟路橋身吊掛作業，副市長林欽榮說，園道完工最後一哩路放上「定心石」，整體園道工程可望7月底完工。圖／高雄市政府提供
隨著高雄市鐵路地下化與軌道拆除後，原本長達15.37公里的鐵道，全線蛻變為嶄新綠園道，成為都市景觀的新亮點。圖／高雄市政府提供
隨著高雄市鐵路地下化與軌道拆除後，原本長達15.37公里的鐵道，全線蛻變為嶄新綠園道，成為都市景觀的新亮點。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（左二）說，綠園道工程分為左營、高雄、鳳山三個計畫，鳳山計畫園道已100%完成，左營計畫、高雄計畫兩標務必在7月31日前達標全線開放。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（左二）說，綠園道工程分為左營、高雄、鳳山三個計畫，鳳山計畫園道已100%完成，左營計畫、高雄計畫兩標務必在7月31日前達標全線開放。圖／高雄市政府提供

林欽榮 鐵路地下化

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