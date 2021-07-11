園道最後一哩路放上定心石 林欽榮：拚7月底完工

高雄市鐵路地下化園道工程，原定6月底全面完工，6月中、下旬期間，高雄接連幾波豪大雨，造成跨橋吊梁及部分工作期程延遲無法達標。工務局今天完成愛河鐡橋段跨越同盟路橋身吊掛作業，副市長林欽榮說，這一步對園道完工最後一哩路像是放上「定心石」，整體園道工程可望7月底完工。

林欽榮說，疫情趨穩，不少市民戴著口罩慢跑、騎腳踏車、遛狗，晚間在園道散步，享受著鐵路地下化後，增添的全線15.37公里綠園道綠蔭地景，目前已開放通行路段為左營崇德路至鼓山二路182巷、中庸街至哈爾濱街、瀋陽街至鳳山經武路（不含高雄及鳳山火車站、新左營站鐵路出土段等區域），市府園道工程至今年6月30日已達97%。

鐵路地下化後迎接而來的林蔭園道不僅讓城市景觀翻新，也展現高雄城市美學。沿線包含果貿國宅社區、中都磚窯場、民族國宅社區、鳳山車站等舊部落，常民生活經年累月所凝聚的生活風貌，經由園道工程串接起高雄巨蛋商圈，以鐵路綠園道為軸線，透過自行車路網與人行步道系統等雙重路網，建構市民生活休憩取向的綠色廊帶。