快訊

萬芳醫院3確診 染疫外籍看護原來是非法逃逸移工

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄市場夜市仍嚴管 邊走邊吃不再勸導恐噴1.5萬元

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高市經發局持續赴市場、夜市稽查宣導。圖／高市經發局提供
高市經發局持續赴市場、夜市稽查宣導。圖／高市經發局提供

全國三級警戒延長至26日，但部分場所即將鬆綁管制，許多民眾都已蠢蠢欲動，昨晚鳳山中山夜市出現人潮引發議論，經發局今對此進行專案稽查，同時也加強各市場、夜市、百貨等場所的稽查工作，並再次呼籲民眾切勿以身試法，若有脫口罩、邊走邊吃等違規情事，將不再勸導直接開罰3千至1.5萬元。

今天有市場攤商反映，分流採買對於生意影響頗大，希望在微解封後市府能夠適度鬆綁，讓顧客在保持社交距離與戴口罩的狀態下，讓人潮回溫。對此，高雄市經發局長廖泰翔表示，市府需要較長時間做社區清零，因此下周仍會按照過往規定，請市民依身分證號碼尾數分流進場，同時也持續參考泰國、新加坡等國家的經驗，期待在月底前，就能夠一步步開放。

昨晚10點多，鳳山中山路夜市湧現人潮，鳳山分局鳳崗所長施東祈立即率員前往夜市，以步行方式勸導。今天經發局也針對中山夜市進行專案稽查，包含全程戴口罩、禁止內用、落實實聯制、保持社交距離等措施。夜市主委蘇致榮說，管委會將加強廣播及舉牌宣導，也會通知生意好的攤商發放號碼牌，避免群聚。

廖泰翔說，5月迄今已動員逾千人針對市場、夜市與攤集場稽查逾1900場次，之後會再針對84處重點市場、夜市與攤集場，及人流量高的百貨、超市加強稽查。台灣目前尚在防疫關鍵期，雖13日起微解封，但請民眾勿鬆懈，建議去市場採買時一次購足一周分量，以最快的速度買完離開，降低群聚風險。

好市多假日執行人流、車流管控。圖／高市經發局提供
好市多假日執行人流、車流管控。圖／高市經發局提供
鳳山中山夜市管委會為攤商人員量測體溫。圖／高市經發局提供
鳳山中山夜市管委會為攤商人員量測體溫。圖／高市經發局提供
高雄三民第二公有市場入口處，管制人員為民眾進行實聯制登記。記者曹亞沿／攝影
高雄三民第二公有市場入口處，管制人員為民眾進行實聯制登記。記者曹亞沿／攝影

夜市 社交距離 口罩

延伸閱讀

防疫不鬆懈！高市經發局加強市場稽查落實分流

高雄好家載訂單銷售額破百萬 市府祭外送優惠

瑞豐夜市宣布明復業 網路一片罵聲：要錢不要命嗎

高雄瑞豐夜市15日起恢復營業 市府：限外帶、禁邊走邊吃

相關新聞

提前微解封？高雄興達港漁市湧現人潮 攤商苦求：請守秩序

周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，昨天共有3000人次造訪，今天則增加到4000人次，市場採單一入口，加上350容留管制，...

不敵連鎖賣場又碰疫情 市場攤商苦撐「快哭了」

日前台北市北農、虎林街、環南等市場接連爆出群聚案，市場成為各縣市防疫重點。周日早上直擊高雄市果菜批發市場，車潮與人潮不少...

影／高雄市場夜市仍嚴管 邊走邊吃不再勸導恐噴1.5萬元

全國三級警戒延長至26日，但部分場所即將鬆綁管制，許多民眾都已蠢蠢欲動，昨晚鳳山中山夜市出現人潮引發議論，經發局今對此進...

高市67至69歲長者12日開打 企業捐餐點為醫護打氣

高雄市今天繼續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日間，高雄市府安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民，可依通...

高市提升PCR採檢能量 為微解封與醫療量能負載預做準備

疫情微解封議題討論度高，高雄市長陳其邁今天在防疫會議表示，為日後的微解封與醫療量能負載預做準備，高雄市積極提升採檢能量，...

悶太久防疫疲乏！夜市、沙灘湧現人潮 陳其邁喊話：再多忍忍

民眾快要關不住，出現防疫疲乏，夜市、市場、沙灘不時出現群聚或不戴口罩情況，高雄市長陳其邁強調，群聚等違反防疫原則行為仍會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。