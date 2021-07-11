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影／高雄市場夜市仍嚴管 邊走邊吃不再勸導恐噴1.5萬元
全國三級警戒延長至26日，但部分場所即將鬆綁管制，許多民眾都已蠢蠢欲動，昨晚鳳山中山夜市出現人潮引發議論，經發局今對此進行專案稽查，同時也加強各市場、夜市、百貨等場所的稽查工作，並再次呼籲民眾切勿以身試法，若有脫口罩、邊走邊吃等違規情事，將不再勸導直接開罰3千至1.5萬元。
今天有市場攤商反映，分流採買對於生意影響頗大，希望在微解封後市府能夠適度鬆綁，讓顧客在保持社交距離與戴口罩的狀態下，讓人潮回溫。對此，高雄市經發局長廖泰翔表示，市府需要較長時間做社區清零，因此下周仍會按照過往規定，請市民依身分證號碼尾數分流進場，同時也持續參考泰國、新加坡等國家的經驗，期待在月底前，就能夠一步步開放。
昨晚10點多，鳳山中山路夜市湧現人潮，鳳山分局鳳崗所長施東祈立即率員前往夜市，以步行方式勸導。今天經發局也針對中山夜市進行專案稽查，包含全程戴口罩、禁止內用、落實實聯制、保持社交距離等措施。夜市主委蘇致榮說，管委會將加強廣播及舉牌宣導，也會通知生意好的攤商發放號碼牌，避免群聚。
廖泰翔說，5月迄今已動員逾千人針對市場、夜市與攤集場稽查逾1900場次，之後會再針對84處重點市場、夜市與攤集場，及人流量高的百貨、超市加強稽查。台灣目前尚在防疫關鍵期，雖13日起微解封，但請民眾勿鬆懈，建議去市場採買時一次購足一周分量，以最快的速度買完離開，降低群聚風險。
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