快訊

萬芳醫院3確診 染疫外籍看護原來是非法逃逸移工

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市67至69歲長者12日開打 企業捐餐點為醫護打氣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民接種。圖／高雄市教育局提供
高雄市續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民接種。圖／高雄市教育局提供

高雄市今天繼續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日間，高雄市府安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民，可依通知到110處社區接種站打疫苗。連日來有不少社會企業支持市府疫苗接種行動，達綱興業公司董事長陳西坤今天就送了100份阿榮海鮮精緻便當到巨蛋接種站，高雄知名餐飲LA ONE也連續2天各捐贈180份糕點餐盒，提供給現場辛苦為長輩施打疫苗的醫護人員

高雄市教育局今天負責高雄巨蛋接種站任務，教育局長謝文斌守現場關心詢問施打疫苗民眾狀況，也謝謝警察同仁、鼓山區公所、衛生所、環保局、市立社教館同仁與高醫醫護同仁，協助長輩施打疫苗。

今天有不少夫妻結伴前來打疫苗，72歲的蔡伯伯與71歲的太太，一起到場打疫苗。蔡伯伯說，前幾天身體狀況不佳，所以今天才來打疫苗，退休仍閒不住，現在還在水泥廠工作。蔡伯伯注射疫苗前顯得緊張，醫護人員請他放鬆心情，但醫護人員打完後，他很驚訝完全不會痛。

71歲吳阿嬤也是與先生一起來打疫苗，她說家中經營澱粉工廠，都己交由兒子管理，三代同住，這次就是兒子開車戴他們到巨蛋打疫苗，由於家裡是大家庭，她說早打疫苗可以減少感染機會。

陳西坤表示，捐贈餐食是對辛苦付出的醫護人員一些心意，希望大家群策群力，也是表達對市府與教育局的支持，同時也要讓更多人知道，為民眾施打疫苗不僅是市府做的事，而是每個人都應關心的事，匯集力量支持公務單位。

高雄市教育局長謝文彬（右二）感謝達綱興業公司董事長陳西坤（左）捐贈100份阿榮海鮮精緻便當到巨蛋接種站給醫護人員。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局長謝文彬（右二）感謝達綱興業公司董事長陳西坤（左）捐贈100份阿榮海鮮精緻便當到巨蛋接種站給醫護人員。圖／高雄市教育局提供
高雄市續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民接種。圖／高雄市教育局提供
高雄市續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民接種。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局長謝文彬（右）感謝達綱興業公司董事長陳西坤（左）捐贈100份阿榮海鮮精緻便當到巨蛋接種站給醫護人員。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局長謝文彬（右）感謝達綱興業公司董事長陳西坤（左）捐贈100份阿榮海鮮精緻便當到巨蛋接種站給醫護人員。圖／高雄市教育局提供

疫苗 醫護人員

相關新聞

提前微解封？高雄興達港漁市湧現人潮 攤商苦求：請守秩序

周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，昨天共有3000人次造訪，今天則增加到4000人次，市場採單一入口，加上350容留管制，...

不敵連鎖賣場又碰疫情 市場攤商苦撐「快哭了」

日前台北市北農、虎林街、環南等市場接連爆出群聚案，市場成為各縣市防疫重點。周日早上直擊高雄市果菜批發市場，車潮與人潮不少...

高市67至69歲長者12日開打 企業捐餐點為醫護打氣

高雄市今天繼續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日間，高雄市府安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民，可依通...

高市提升PCR採檢能量 為微解封與醫療量能負載預做準備

疫情微解封議題討論度高，高雄市長陳其邁今天在防疫會議表示，為日後的微解封與醫療量能負載預做準備，高雄市積極提升採檢能量，...

悶太久防疫疲乏！夜市、沙灘湧現人潮 陳其邁喊話：再多忍忍

民眾快要關不住，出現防疫疲乏，夜市、市場、沙灘不時出現群聚或不戴口罩情況，高雄市長陳其邁強調，群聚等違反防疫原則行為仍會...

疫情衝擊 屏東景觀餐廳業者拚外送 假日訂單幾乎滿單

疫情衝擊餐廳禁止內用，屏東縣三地門鄉景觀餐廳居高風味餐廳打破在山上等客人外帶模式，改變策略，推出屏東市、高雄定點外送，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。