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高市67至69歲長者12日開打 企業捐餐點為醫護打氣
高雄市今天繼續為70歲以上長者接種疫苗，7月12日至14日間，高雄市府安排67歲至69歲民眾、55歲以上的原住民，可依通知到110處社區接種站打疫苗。連日來有不少社會企業支持市府疫苗接種行動，達綱興業公司董事長陳西坤今天就送了100份阿榮海鮮精緻便當到巨蛋接種站，高雄知名餐飲LA ONE也連續2天各捐贈180份糕點餐盒，提供給現場辛苦為長輩施打疫苗的醫護人員。
高雄市教育局今天負責高雄巨蛋接種站任務，教育局長謝文斌守現場關心詢問施打疫苗民眾狀況，也謝謝警察同仁、鼓山區公所、衛生所、環保局、市立社教館同仁與高醫醫護同仁，協助長輩施打疫苗。
今天有不少夫妻結伴前來打疫苗，72歲的蔡伯伯與71歲的太太，一起到場打疫苗。蔡伯伯說，前幾天身體狀況不佳，所以今天才來打疫苗，退休仍閒不住，現在還在水泥廠工作。蔡伯伯注射疫苗前顯得緊張，醫護人員請他放鬆心情，但醫護人員打完後，他很驚訝完全不會痛。
71歲吳阿嬤也是與先生一起來打疫苗，她說家中經營澱粉工廠，都己交由兒子管理，三代同住，這次就是兒子開車戴他們到巨蛋打疫苗，由於家裡是大家庭，她說早打疫苗可以減少感染機會。
陳西坤表示，捐贈餐食是對辛苦付出的醫護人員一些心意，希望大家群策群力，也是表達對市府與教育局的支持，同時也要讓更多人知道，為民眾施打疫苗不僅是市府做的事，而是每個人都應關心的事，匯集力量支持公務單位。
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