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提前微解封？高雄興達港漁市湧現人潮 攤商苦求：請守秩序

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄興達港觀光漁市場，微解封人潮湧現，今天下午出現近200公尺的排隊人龍。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，微解封人潮湧現，今天下午出現近200公尺的排隊人龍。記者陳弘逸／攝影

周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，昨天共有3000人次造訪，今天則增加到4000人次，市場採單一入口，加上350容留管制，高峰時期更出現近200公尺的排隊人龍，因無法內用的緣故，人潮消化相當快，大約在下午6時許，人潮便散去。

微解封影響，民眾關不住，興達港觀光漁市場，昨天開始出現人潮，今天下午更湧現大量微解封人潮，高峰時段，還出現長達近200公尺排隊人龍；興達漁港觀光漁市管委會初估，昨天約有3000多人次到訪，今天更多，大約4000人次。

為落實防疫興達港觀光漁市防疫，採單一入口，三個出口，市場最大容留量350人，若人數超過，就會暫停民眾入內；市場入口共派出20多人維持秩序，自下午ㄧ時許開始，便出現微解封人潮，直到6時許，人潮才趨緩。

興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益說，觀光漁市共140攤，受疫情影響，因無法內用，只剩70多攤靠外帶苦撐，今天微解封總攤位也只有90多攤，開業的並不多。

攤商表示，疫情期間，生意跌至二成左右，雖然有解封人潮，但不可能只靠一兩天營收就撐整個月；攤商還說，疫情好不容易趨緩，生計終於盼到生機，希望大家能守秩序，疫情盡快退去。

鄭瑞益說，雖然人潮明顯增加，應有的防疫措施不會少，除實聯制、酒精消毒、人流管制，也會要求民眾排隊時，維持安全社交距離。

鄭瑞益強調，即使下周微解封，仍維持限制單一出入口，人數總量管制，防疫原則不變。

高雄興達港觀光漁市場，最大容留量只供350人入內。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，最大容留量只供350人入內。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，今天下午出現近200公尺的排隊人龍，現場工作人員緊急出動管制。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，今天下午出現近200公尺的排隊人龍，現場工作人員緊急出動管制。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，微解封人潮湧現，今天下午出現近200公尺的排隊人龍。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，微解封人潮湧現，今天下午出現近200公尺的排隊人龍。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，微解封人潮大約在傍晚6時許散去。記者陳弘逸／攝影
高雄興達港觀光漁市場，微解封人潮大約在傍晚6時許散去。記者陳弘逸／攝影

微解封 興達港

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