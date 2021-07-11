高市提升PCR採檢能量 為微解封與醫療量能負載預做準備

疫情微解封議題討論度高，高雄市長陳其邁今天在防疫會議表示，為日後的微解封與醫療量能負載預做準備，高雄市積極提升採檢能量，未來檢驗量能可以達到每天1萬2000到1萬5000人，疫情的檢驗、監測、預判非常有幫助。

高醫院長鍾飲文表示，高雄市提升採檢能量和附加效應，為了能有效遏阻 Delta變異病毒株於醫療機構那可能的潛在傳播風險，同時為日後的微解封與醫療量能負載預做準備，高雄市驗證各高通量化驗中心短時間檢驗大量檢體的能力，建構小型地區醫院和社區醫院與化驗中心間的檢體輸送模式等。高雄市85家醫院當日總PCR檢驗數，可以達到7024人。

陳其邁表示，高雄增購的5台高通量PCR檢驗儀，加起來檢驗量能應該可以達到每天1萬2000到1萬5000人，檢驗量能在未來做各種疫情的檢驗、監測、預判非常有幫助，高市府持續在做準備。

鍾飲文表示，高雄市疫苗接種的情況非常踴躍，大家期待疫情的結束，常有多少疫苗覆蓋率才夠？「群體免疫」是人或動物群人或動物群體中的很大比例對傳染疾病獲得免疫力，使得其他沒有免疫力的個體因此受到保護而不被傳染。世界衛生組織歐洲區域辦事處主任魯格表示，在至少70%人口接種疫苗後，新冠病毒疾病疫情才會結束。

鍾飲文說，但以目前台灣疫苗施打狀況來看，75歲以上，有55.7% ；65歲到70歲只有13.1%，疫苗接種人口涵蓋率約13.98%，接種人數335萬7000人，距離群體免疫還有一段距離。如果能到30到40%，就可以慢慢逐步解封。

這個禮拜新英格蘭醫學期刊有兩篇重研究，一篇指出，在美國六州3975名一線醫護人員中，有204人檢測到陽性，觀察到未接種疫苗染疫人數是部分接種的15倍，是完全接種者的30倍，可見疫苗接種的重要性。另一篇提到，美國疾病防治中心對疫苗保護力的研究，有接種的確診者，其病毒RNA載量降低40%；檢測到病毒RNA超過一周的風險降低66%；出現發燒症狀的風險降低58%，出現症狀的總天數減少約6天，臥床日數減少兩到三天。

民眾常常問，疫苗施打多久染病的風險會降低？鍾飲文表示，疫苗施打後第10到13天染病的風險就會大幅下降。