疫情衝擊 屏東景觀餐廳業者拚外送 假日訂單幾乎滿單

疫情衝擊餐廳禁止內用，屏東縣三地門鄉景觀餐廳居高風味餐廳打破在山上等客人外帶模式，改變策略，推出屏東市、高雄定點外送，近期周末假日訂購快滿單；屏東東港佳珍海產餐廳推出九宮格套餐、高檔海鮮料理，深受消費者喜愛，還有台南消費者特別到高雄取餐。他們說，外帶、外送，至少維持員工們有薪水，面對疫情是持久戰。

三地門鄉景觀餐廳居高風味餐廳老闆吳俊瑩說，疫情初期時做外帶，等客人到山上來買有困難度，因此改變策略，推出城市戰，在高雄、屏東，推出定點定時送餐，根據消費者訂購情況做調整。

「疫情影響，景觀餐廳優勢消失」吳俊瑩說，餐廳面臨要跟市區餐廳一同競爭，用破壞性價格打出市場，推出1個多月效果還不錯，現階段到7月底的假日快滿單。

吳俊瑩說，推出外送取餐位置，會考量讓消費者取餐方便，又不會造成交通危險性地點，屏東縣三個自取地點，屏東市玉皇宮前的停車場、內埔鄉水門便利超商前等，高雄的部份，有消費者會揪團訂購，最遠送到高雄仁武。

外送要保持食材品質，吳俊瑩說，若下午五點取餐，下午三點就要完成包裝，包裝上會用可以微波加熱的材質，也會用紙箱裝好。

屏東東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發說，推出外帶、外送，員工有工作可以做，推出九宮格彩色套餐，從249元到1680元不等，也有客製化個人套餐從499元到799元，外送到屏東市，東港周邊鄉鎮、高雄，還有台南消費者訂餐後到高雄取餐，也有忠實顧客訂購4次。