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高雄沙灘湧入無「罩」戲水人潮 海洋局重申：加強稽查
中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延至7月26日，但部分戶外區域有限度開放，但高雄各海域戲水活動仍未開放，昨天中山大學附近一處祕境沙灘，竟出現多人無戴口罩嬉戲的情形；市府衛生局強調一旦舉報將事情行開罰，海洋局今天也重申，加強海邊和沙灘稽查與管制。
目前仍是三級警戒，即使13日將微解封，但高雄各海域戲水活動仍未開放，作天下午位在高雄市中山大學附近一處祕境沙灘，卻出現多名年輕人，未戴口罩前往戲水。
海洋局長張漢雄表示，三級警戒延長雖有條件開放部分戶外景點，但海邊和沙灘從事水域遊憩活動時較難保持安全社交距離，且不易遵守戶外全程配戴口罩，因此，西子灣沙灘將維持暫時不開放的政策，
另外，昨天中山大學及柴山沿海附近的秘境沙灘湧進多名未戴口罩的戲水民眾，張漢雄強調，將聯繫相關權責單位積極處理，針對民眾擅入群聚情形加強稽查。
海洋局提醒，沙灘群聚現象將提高染疫傳播風險，經發現未戴口罩或群聚行為，將逕予舉發送交衛生局裁罰，並呼籲民眾必配合相關防疫規定，海灘並非微解封開放範圍，未配有安全管制措施的沙灘或海域秘境存有風險，應避免前往。
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