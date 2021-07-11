微解封將至民眾想換換口味　高雄外食購餐人潮明顯增加

中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延至7月26日，但也逐步朝有條件開放的微解封邁進。高雄仍未開放內用，但接近中午用餐時段，外出購餐的民眾明顯增加，連鎖賣場內美食街也出現，不少買午餐的人潮，甚至有餐廳業者推出近200個防疫便當，不到一小時就售完。

高雄未開放餐飲內用，但受微解封影響，中午用餐時段，不少店家出現排隊購餐人潮。購買防疫便當的陳姓男子說，畢竟長時間在家自煮總是會膩，也不能經常吃泡麵，所以趁疫情趨緩，出來買外食換換口味；他還說，不少店家推出的防疫便當，便宜又好吃，且都是疫情限定，或許未來解封就吃不到了。

餐廳業者說，近期民眾消費有增加，但也只微解封的預期心理，要讓生意回穩，仍需看後續疫情是否控制得當。

雖然人潮有因疫情趨緩增加，但未開放內用的緣故，不少攤販或小型餐廳並未積極規畫內用座位；甚至有早餐店用桌椅搭起圍牆，只供外帶服務，並用鐵夾來找零，避免直接接觸。

楠梓一間泰式料理餐廳老闆說，減少內用，生意確實有受影響，但餐廳也省去清理餐桌與洗碗筷的人力，若微解封還要規畫座位、加裝隔板太麻煩，要內用還是等降級之後再說。