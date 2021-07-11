高雄鳳山中山路夜市昨晚出現人潮 警方現身宣導

高雄連9天沒確診病例，三級警戒仍延長。昨晚鳳山區中山路夜市出現人潮，轄區警方見狀立即動員，以步行方式，勸導民眾遵守相關防疫規定。

高市府經發局主秘呂德育說，有別於瑞豐夜市，鳳山中山路夜市屬交通要道，除了加強宣導外，會要求攤商採發放號碼牌做人流控管，一旦人潮多時，維持社交距離，盡力做好防疫。

昨晚10點多時，中山路夜市出現車水馬龍、人潮聚集，鳳山分局鳳崗所長施東祈立即率員前往夜市，以步行方式勸導；若有違規情形，不只民眾，商家也會開罰。警員一宣導，購買宵夜民眾紛紛主動拉開購物距離，足見宣導成效。

警方也說，除了維持固定宣導外，在巡邏時若是見到人潮聚集，也會派員到場向民眾勸導。

鳳山分局呼籲，現直至7月26日全台都是防疫三級警戒，外出還是要戴口罩，保持室內保持1.5公尺，室外保持1公尺安全社交距離，若接獲檢舉各式商家有違反傳染病防治法相關規定，將函請衛生局查處。