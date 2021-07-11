飯店苦撐 業者嘆：即使撐過解封這一關還是看不到明天

全國三級警戒延長到7月26日，就算屆時能如期降到二級，暑假檔期也過了一半，南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男說，飯店業者多在苦撐，目前是營業比休業更痛苦，因為營業也是沒人住，即使撐過解封這一關，也還無法馬上看到明天，早已聽聞多家飯店想拋售，但這時候是不是危機入市好時機，見仁見智。

林富男在屏東墾丁經營天鵝湖湖畔別墅飯店，他說，8月中旬已有一些訂房，顯示民眾很期盼出遊透透氣，其實業者接單心中也會有壓力，憂心疫苗普及率不高，疫情是否受控，對疫後旅遊潮有期待豈能不憂心。他說，天鵝湖湖畔飯店過去一個月住房加總不超過20間，園區內花草樹木多，若3天沒打掃，環境就像「廢墟」，三級警戒期間雖然住房趨於零，但36名工作人員照常上班，利用這段時間做些翻修、室內更新等工作。

飯店業受疫情衝擊很大，林富男表示，業界確實有不少拋售飯店訊息，有人想轉手，有人想進場，但也有人評估近期賣價行情不理想，應該等疫情穩定、兩岸情勢更明朗再來判斷。