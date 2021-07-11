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飯店苦撐 業者嘆：即使撐過解封這一關還是看不到明天

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
屏東墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店過去一個月住房加總不超過20間，三級警戒期間雖然住房低迷，但36名工作人員照常上班，業者利用這段時間做些翻修、室內更新等計畫。圖／林富男提供
屏東墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店過去一個月住房加總不超過20間，三級警戒期間雖然住房低迷，但36名工作人員照常上班，業者利用這段時間做些翻修、室內更新等計畫。圖／林富男提供

全國三級警戒延長到7月26日，就算屆時能如期降到二級，暑假檔期也過了一半，南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男說，飯店業者多在苦撐，目前是營業比休業更痛苦，因為營業也是沒人住，即使撐過解封這一關，也還無法馬上看到明天，早已聽聞多家飯店想拋售，但這時候是不是危機入市好時機，見仁見智。

林富男在屏東墾丁經營天鵝湖湖畔別墅飯店，他說，8月中旬已有一些訂房，顯示民眾很期盼出遊透透氣，其實業者接單心中也會有壓力，憂心疫苗普及率不高，疫情是否受控，對疫後旅遊潮有期待豈能不憂心。他說，天鵝湖湖畔飯店過去一個月住房加總不超過20間，園區內花草樹木多，若3天沒打掃，環境就像「廢墟」，三級警戒期間雖然住房趨於零，但36名工作人員照常上班，利用這段時間做些翻修、室內更新等工作。

飯店業受疫情衝擊很大，林富男表示，業界確實有不少拋售飯店訊息，有人想轉手，有人想進場，但也有人評估近期賣價行情不理想，應該等疫情穩定、兩岸情勢更明朗再來判斷。

疫情風暴未歇，高雄仍有不少新飯店布局不受影響，包括高雄洲際酒店預計今年第四季開幕，承億文旅集團與高雄市文化局共同打造的圖書館結合文創五星級飯店「承億酒店」預計明年初試營運。

屏東墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店過去一個月住房加總不超過20間，三級警戒期間雖然住房低迷，但36名工作人員照常上班，業者利用這段時間做些翻修、室內更新等計畫。圖／林富男提供
屏東墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店過去一個月住房加總不超過20間，三級警戒期間雖然住房低迷，但36名工作人員照常上班，業者利用這段時間做些翻修、室內更新等計畫。圖／林富男提供
屏東墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店過去一個月住房加總不超過20間，三級警戒期間雖然住房低迷，但36名工作人員照常上班，業者利用這段時間做些翻修、室內更新等計畫。圖／林富男提供
屏東墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店過去一個月住房加總不超過20間，三級警戒期間雖然住房低迷，但36名工作人員照常上班，業者利用這段時間做些翻修、室內更新等計畫。圖／林富男提供

疫情 酒店

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