家長爭取留學生施打疫苗 高市府：待中央同意

高雄市已開放70歲以上外籍有居留證人士接種新冠肺炎疫苗，但留學生尚未開放，民代不斷接獲家長陳情，「電話快炸了！」衛生局長黃志中說，留學生是否開放施打，尚待中央同意。

高雄市9日起針對70歲以上長者施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，包含高市籍或不在籍本國人，以及外籍持居留證者；明天起再開放67歲至69歲長者施打疫苗。

高雄市議員陳致中說，留學生趕開學，但未被列入接種優先對象，近期頻頻接獲家長陳情，「電話快炸了！」不解為何外籍人士都開打，本國子弟反而沒有。

陳致中說，考量時間壓力、國外疫情變數大，特殊族群確有急迫需要，建議中央以專案方式安排留學生出國前先施打疫苗，以提高台灣子弟在異鄉求學的保護力。不過黃志中說，施打順序由中央決定、造冊，安排留學生接種尚待中央同意。

高雄市今天仍開放70歲至71歲長輩施打疫苗，12日至14日將開放下一波67歲至69歲長者及55歲以上原住民施打疫苗，預計在全市設置49個社區接種站。