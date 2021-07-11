屏東嵐天音樂推出流行音樂創作營 金牌師資陣容線上學

屏東音樂品牌「嵐天音樂」在原住民族委員會支持下，舉辦「2021音樂謠嵐 流行音樂創作營」今年第三年舉辦，受疫情影響，改為線上授課，講師們預錄相關課程，避免因為網路技術，影響課程品質，講師們線上與學員們互動，即日期到8月2日報名截止，限額60名，歡迎全國14歲以上至45歲以下對音樂創作有興趣的民眾報名。

「2021音樂謠嵐 流行音樂創作營」授課日期8月7、8日與8月21、22日，師資豐富，包括有華語流行音樂圈爵士鼓手李定楠、金曲獎錄音製作人吳蒙惠、舞台表演訓練師蕭聖傑、電影專輯與遊戲廣告編曲家唐迪歆、名詞曲創作家與專輯製作人甘聖竹、吉他編曲演奏家林克偉、音樂展演經紀人鋼牙、傳藝類金曲獎人聲演唱家陳櫻文與視覺設計師嵐堡督本樂恩，引導學員創作出一首，為台灣加油的歌。

嵐天音樂指出，此次課程也將安排品牌競賽，學員分四組，分別由克偉音樂工作室、羅柏阿隼 Ropoh Acong、Venue Studio與嵐天音樂指導，發表競賽作品。

策劃課程的嵐天音樂負責人甘聖竹說，透過線上學習，節省交通與時間成本，就能跟頂尖師資深度學習，期盼渴慕音樂創作的心靈，千萬不要錯過。

甘聖竹說，響應疫情期間停課不停學，第三屆「音樂謠嵐 流行音樂創作營」搬上雲端，挑戰百人線上音樂交流，以系列專業知識與創作實務課程，盼在台灣最南端紮穩音樂教學的根基，促使藝術創作的軟實力從北到南平衡發展。

去年創作營的學員產出「挺你、挺我」在現代流行編曲下，成為超High的唱跳歌曲，振奮醫護人員，今年將引導學員回應時代挑戰，用時代流行的旋律，紀錄台灣社會的脈動。甘聖竹說，學員透過音樂創作，為台灣增添正能量。