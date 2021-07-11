聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳淑珍70歲生日 陳致中寫下對媽媽的愛
前總統陳水扁妻子吳淑珍今天過70歲生日，扁子、高雄市議員陳致中在臉書寫下對媽媽的愛與祝福，他說，36年輪椅歲月已超過沒有受傷的日子，談起媽媽的處境，字字句句都是心疼。
陳致中說，他平日周末會抽空帶妻小到台南與父母團聚享受親情，但近期因為疫情比較少碰面，但一家人的心仍緊緊相繫，對母親來說，最想要的生日禮物就是全家平安健康。
陳致中今天上午在臉書表示，今天是媽媽的生日，36年輪椅歲月已超過她沒有受傷的日子，即便遭受如此致命的巨變與政治顛撲跌飛的磨難，媽媽仍舊綻放無比樂觀態度與堅強不摧生命力，在不足為外人道的病痛中撐起這個家的屋脊，照顧我們姊弟長大，養兒方知父母恩，「身康體健早已是奢求，只願含飴弄孫、平安是福」。
讀國中二年級的陳致中女兒潔歆也用卡片表達對奶奶吳淑珍的愛，她寫「每每聽到您不舒服或吃食受限制，都覺得非常心疼」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言