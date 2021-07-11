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吳淑珍70歲生日 陳致中寫下對媽媽的愛

聯合報 / 記者王慧瑛曹亞沿／高雄即時報導
今天是吳淑珍70歲生日，扁子、高雄市議員陳致中在臉書發表他與母親17年前的合照。圖／取自陳致中臉書
今天是吳淑珍70歲生日，扁子、高雄市議員陳致中在臉書發表他與母親17年前的合照。圖／取自陳致中臉書

前總統陳水扁妻子吳淑珍今天過70歲生日，扁子、高雄市議員陳致中在臉書寫下對媽媽的愛與祝福，他說，36年輪椅歲月已超過沒有受傷的日子，談起媽媽的處境，字字句句都是心疼。

陳致中說，他平日周末會抽空帶妻小到台南與父母團聚享受親情，但近期因為疫情比較少碰面，但一家人的心仍緊緊相繫，對母親來說，最想要的生日禮物就是全家平安健康。

陳致中今天上午在臉書表示，今天是媽媽的生日，36年輪椅歲月已超過她沒有受傷的日子，即便遭受如此致命的巨變與政治顛撲跌飛的磨難，媽媽仍舊綻放無比樂觀態度與堅強不摧生命力，在不足為外人道的病痛中撐起這個家的屋脊，照顧我們姊弟長大，養兒方知父母恩，「身康體健早已是奢求，只願含飴弄孫、平安是福」。

讀國中二年級的陳致中女兒潔歆也用卡片表達對奶奶吳淑珍的愛，她寫「每每聽到您不舒服或吃食受限制，都覺得非常心疼」。

讀國中二年級的陳致中女兒潔歆也用卡片表達對祖母吳淑珍的愛。圖／取自陳致中臉書
讀國中二年級的陳致中女兒潔歆也用卡片表達對祖母吳淑珍的愛。圖／取自陳致中臉書

陳致中 疫情

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