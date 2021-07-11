微解封恐迎來跨區移動？高雄飯店：既期待又怕受傷害

國旅13日微解封，開放9人以下小團出遊。高雄飯店業者表示，訂房詢問電話的確變多，業者也研擬推出促銷方案，但更多的是「既期待、又怕受傷害」的心情。業者反映，旅館業接觸的也是不特定對象，傳染風險高，希望讓從業人員趕快施打疫苗。

「您好！這裡是XX飯店！」高雄的訂房人員說，聽到電話鈴聲響當然很高興，要訂房更好，可是一聽到是北部的客人，雖然沒有把客人往外推的道理，會特別提醒防疫相關規定。

「業者的心情很矛盾，既期待、又怕受傷害！」高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，近日的訂房詢問的確是多了起來，但對訂房，業者心態相對保守，訂房率還不見明顯回升，可能要等到7月26日更明朗時，才會看的出來。因為旅遊人口多是跨區移動，若是南部的客人還比較放心，北部因為疫情還沒有完全控制，總是讓人憂心。

周文彬表示，旅館與餐廳不同，來自各地的客人一待就是8個小時以上到數天，場域使用下來的東西複雜，被單、毛浴巾等，工作人員也會擔心害怕，大家都很緊繃。防疫旅館工作人員都已接種疫苗，但一般旅館從業人員還沒有，公會已向觀光局、衛生局反映，希望趕快為旅館業工作人員打疫苗，降低感染風險。

高雄漢來大飯店即日起至7月26日推出買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案，只要一次預訂3間或連住3晚，即加贈平日雙人房住宿券1張，住宿期限到9月30日，希望在後疫時代出現報復性旅遊前，鼓勵旅客預約疫後旅行計畫。公關林文琪表示，六月五星級飯店的住宿率降到一成以下，此專案吸引不少消費者，飯店一定會落實防疫規定，實聯制、量體溫、戴口罩、公共區域消毒、整房消毒等，飯店業看好疫情趨緩能慢慢解封。