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迎微解封 高雄市圖書館將戶外分流取書

中央社 / 高雄11日電

13日起微解封，高市圖書館將開放單一窗口借閱，宗教場所提防疫計畫核准後可開放入內。高市圖今天表示，將在戶外設取書站，分流取書。民政局指出，尚未收到宗教團體提出申請。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒13日起將微解封，高雄市圖書館將開放單一窗口讀者借閱服務，讀者不進館，線上預約借書，再依通知時段取書。

高市圖表示，高市圖總館及各分館因應微解封，將會在戶外設置取書站，每半小時開放10人以內前往取書，平均平日將可服務約120人次、假日約140人次。不過，取書前須完成手機簡訊實聯制，不提供手寫實名制登記。

高市圖指出，5月18日起圖書館雖因疫情暫時閉館，仍持續提供線上預約借閱，但暫無法取書；截至6月底，已有1萬3000多人線上預約借書、累計逾2萬7000冊書。

此外，高雄市在微解封後，登記立案宗教團體可提防疫計畫經核准後，可開放民眾入內參香或禮拜。民政局表示，目前宗教團體詢問度高，但尚未有正式提出防疫計畫申請開放民眾入內，宗教團體對開放仍抱持觀望態度。

微解封 圖書館 疫情

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