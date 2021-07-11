13日起微解封 高雄捷運、輕軌、渡輪航班不變

新冠肺炎3級警戒13日起微解封，但高雄大眾運輸運量仍低迷，捷運、輕軌、渡輪維持現行班次不增加，暫停行駛的遊港航班和航線則將於明天上午討論是否因國旅鬆綁而復駛。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至26日，但13日起鬆綁部分管制。

高捷公司表示，目前高雄捷運平日約3萬多人次、假日1萬多人次，近期運量提升僅約幾千人，幅度不大，目前沒有調整班次計畫，仍將維持假日全日15分鐘一班次；平日因上班需求，尖峰時刻4到6分鐘一班、離峰10分鐘一班，末班車則提前至晚上11時許發車。

高捷公司指出，高雄輕軌目前不分平假日一天運量約1000到1500人次，仍將維持全日15分鐘一班次。由於民眾仍避免搭乘大眾運輸工具，捷運、輕軌運量未有顯著提升，高捷公司將觀察1周後，再決定是否調整現行班次。

高雄市輪船公司統計，高雄渡輪在沒有疫情前，一天運量約1萬6000人次到1萬8000人次，輪渡站經常大排長龍，居民和乘客分流排隊搭乘。但去年出現疫情後，一天運量剩約1萬人次。

高雄市輪船公司表示，今年5月疫情爆發，高雄渡輪一天更銳減剩約5000人次，其中3500人次到4000人次是旗津居民進出，1000多人次是工作等因素往返旗津、高雄，「基本上都沒有遊客了」。

目前渡輪旗鼓航線維持一天200多航班，原本末班次凌晨2點，提早到午夜12點。前鎮中洲也維持一天約26個航班。另包船通常一次約70到80人，在疫情管制後也暫停開放包船。

至於觀光航線，高雄市輪船公司表示，駁二棧貳庫到旗津因屬於觀光航班暫停行駛，遊港航班也停駛，將於明天上午討論後，再決定是否因國旅放鬆管制而復駛。