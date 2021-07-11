疫苗施打 潘孟安：不只是延長賽更是一場接力賽

屏東縣疫苗使用率100％，10日到13日是65歲到68歲（原住民55至58歲）長者施打，屏東縣疫苗施打採取貼心模式，由村里長、村里幹事通知符合資格民眾，請民眾接到通知後，依照村里別分流施打，潘孟安說，「貼心模式的背後，夜夜最燒腦的算術大作戰」。

「疫苗施打不只是延長賽，更是一場接力賽」，潘孟安說，每天傍晚他到速打站送完醫護同仁離開回到縣府後，和團隊啟動另一場看不見的疫苗延長賽。

潘孟安說，這場延長賽的重點之一，是檢討當天疫苗施打的情形，在場每個人都是一套人體EXCEL，更新數字只要一回報，會議桌上的大家腦筋全數轉動，計算疫苗施打率、使用率、剩餘率，下波會有多少疫苗撥配，能打到哪些年齡層等，有時，時間緊迫到大夥站起來，遠瞄剛出爐的報表，加速討論效率。

潘孟安說，從衛生局的疫苗庫存統計；民政系統的人口造冊；搭配鄉鎮市公所、村里長、村里幹事通知單發放；各鄉鎮疫苗施打站的地點挑選；人力調配；疫苗調度；局處支援，縣府垂直整合動員，全力以赴。

「屏東的原則很簡單，中央撥配多少，我們就打多少，而且一定貼心施打到符合資格的鄉親身上」潘孟安說，除顧好家中長輩，更要盡速推進到青中壯年族群，以最高使用率，提升覆蓋率，加強群體保護力。

潘孟安說，希望中央能盡可能多撥配疫苗，總不能讓打得快的縣市等打得慢的縣市，這樣並不公平，屏東原民長者人口多，更應該要有相對應的疫苗數量撥補。

因應7月16日疫苗施打將換軌採取預約登記制，潘孟安說，考量屏東幅員遼闊，偏鄉資訊獲取不如都會區容易，擔心連手機都沒有的長者，不能沒人關照，預約制不能變成這些鄉親的負擔，屏東提供預約協助，周六日不打烊。

潘孟安說，本土疫情爆發後，本土案例發生、Delta變異株的戰爭到疫苗施打精算，到這幾天微解封細節討論，分不清楚今天是哪天？更算不清是第幾次的檢討會。