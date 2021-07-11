青春專案開跑南警推創意口號有獎徵答 首獎小米手環

新冠肺炎疫情期間，許多青少年宅在家過暑假，接觸網路的時間大幅增加。台南市警五分局青春專案少年犯罪預防宣導，改以分局臉書官網推出「創意口號 抽小米」活動有獎徵答，有手環、小愛音箱Art、無線吸塵器、空氣淨化器等多項小米商品，期間自7月16日至7月25日，7月26日公布中獎名單。

參加辦法是青少年上網到市警五分局臉書官網，對活動貼文及臉書粉絲專頁按讚。分享該貼文，並在貼文下方留言與「新興毒品、詐欺車手、網路賭博、兒少性剝削」任一主題有關創意口號，並標記2名臉書好友，活動獎品跟生活密不可分，期盼能吸引青少年及學生家長共襄盛舉，創意口號更可於日後製作成犯罪預防宣導宣導品。

台南市警五分局長李名昌表示，暑假正值新冠肺炎防疫情期間，今年暑期青春專案改以網路宣導方式，希望藉由活動建立青少年犯罪預防的觀念，同時提醒青少年不接觸新興毒品、不參與詐欺車手、遠離網路賭博、注意避免遭兒少性剝削，並注意防疫相關規定，保護自身安全，度過健康陽光、安全愉快的青春暑假。

活動細節及報名表，可到台南市警五分局官方臉書粉絲頁查看，或電06-2598647，向活動承辦人偵查佐沈仕旻洽詢。