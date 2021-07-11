疫期高市圖1萬多讀者預約借書塞車！ 微解封趕分流取書

高雄市三級警戒微解封，圖書館的原則是開放單一窗口讀者借閱服務，讀者不進館。高市圖表示，7月13日日起啟動預約取書服務，民眾上網挑選想借閱的書籍，圖書館員會幫忙讀者把書找齊，主動以電話通知民眾取書時段。為避免群聚，請讀者盡量配合1人到館取書，每半小時為一取書梯次，每梯次取書人數控制在10人以內，落實人員分流，維持安全社交距離。

高市圖總館在一樓空曠處設置臨時取書站，用高規格前置作業以及啟動標準，場地定時消毒、規畫民眾時段分流、落實館員防疫配備、嚴格登載手機實名制，為了疫調資料確實，將不提供手寫實名制資料和借閱證讀取登載，未完成手機簡訊實聯制者，不可到館取書。

高市圖表示，從5月18日高市圖閉館後，館員仍持續將讀者線上預約書籍整理備妥，以因應隨時開放取書，截至6月底共有1萬3346名讀者申請線上預約，預約書冊數已累計超過兩萬七千冊。這段期間館員已將讀者個人證、家庭證的預約書籍，事先歸戶整理全部集結後，配送至讀者指定的取書館別。

高市圖已優先與閉館前完成線上預約的讀者聯絡約定取書時段，但因預約書籍眾多，會依讀者預約順序，優先消化6月底以前的預約書，接下來再依序通知7月的預約書讀者。每個取書站平日當天可服務人次預估有120人，假日當天可服務人次預計140人