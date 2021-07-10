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消防員墜油坑重傷 陳其邁視訊家屬協助醫療費

中央社 / 高雄10日電

高雄市政府消防局岡山分隊隊員盧宗明日前火災搶救時，不慎踩空跌落油坑內，全身40%燒燙傷。高雄市長陳其邁今天透過視訊向盧父表達慰問協助「不會讓同仁及家屬獨自面對」。

盧宗明6月25日晚上出勤岡山區螺絲工廠火警救援，不慎跌入廢棄油坑，當下熱油灌入他的消防裝備內，造成手腳肢體2到3度、面積40%燒燙傷，以及左上肢肱骨骨折。緊急送醫後歷經多次清創、植人工皮手術，目前仍在加護病房治療，恢復狀況良好。

陳其邁下午在防疫記者會後，由消防局長李清秀陪同，透過視訊慰問盧父。對於這段期間來各界關心，以及消防局第五大隊的各級幹部們及地方民代、義消、婦宣團體的慰問與協助，盧父也一一表達感謝。

視訊過程中，陳其邁也請盧爸爸寬心，並轉達要盧宗明安心療傷，市府及消防局會全力協助，尤其在醫療費用支出部分，不會讓同仁及家屬自行負擔，包括後續各項慰問金及保險給付等，市府都會來協助處理。

這起消防員因公執勤救災事故發生後，陳其邁即指示消防局針對後續各面向需求，從多重管道全力協助，包括慰問關懷、醫療費用、保險申請及復健等，務求完善同仁各項照護及權益，並隨時掌握同仁最新傷勢及醫療情況。李清秀更多次親自前往盧宅向盧父表示關心慰問。

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