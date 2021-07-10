高雄水電工脫口罩吃早餐被罰3千元 衛生局：不罰了

高雄市一名水電工上工前在苓雅區一處騎樓下吃早餐，收到員警開單告發「未依規定配戴口罩」，面臨3千元罰鍰，被喻為「最貴的早餐」，高市議員林于凱認為警方擾民，直言「這種濫權，真的毋湯！」高雄市衛生局晚間則表示，考量現場狀況及相關事證，無法認定該裁罰，收到警方舉發通知書後，將不裁罰。

高市議員林于凱接獲一名水電工人反映，指當事人7月8日上工前蹲在店門口柱子旁邊吃蛋餅，警察走近要求查驗身分，接著就拿出紅色罰單要求簽名，內容是違反「傳染病防治法」的舉發通知，罰3千元。

但工人強調是照市長陳其邁指示，在通風處、有跟旁人保持2公尺，也未交談，員警不願在罰單上註明「吃早餐」，僅說會在警用小冊子中註明，若有疑問可向衛生局申訴。

高雄市長陳其邁今午在防疫記者會表示，裁罰與否會視個案情節，請大家別擔心，高雄市衛生局則表示，檢視現場，如果行為人己善盡防疫責任，舉發單陳述階段就會撤銷。