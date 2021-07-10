影／等不到解封了 「無罩」比基尼妹海灘大解放

民眾真的悶壞了！今天是周末假期，高雄西子灣風景區傍晚湧進許多民眾前來透氣看夕陽，往西子灣的車輛一度堵車，而位於中山大學海科院旁的秘境沙灘由於十分隱密，下午有二、三十名民眾前來戲水玩樂，還有比基尼辣妹開心玩水，疑似已有人忍耐不了，多名男女竟「自我解封」沒有戴上口罩在水中玩水嬉戲，由於這片沙灘地處偏遠，加上警方很少前來取締，所以大家也就放膽不甩防疫規定未戴口罩，警方表示希望民眾戲水還是要遵守相關防疫規定，會派員到場當場舉發未戴口罩民眾。

位在高雄市中山大學附近一處祕境沙灘，今午出現廿多名年輕人前往戲水，現場還有七、八名「比基尼妹」，約一半以上沒有戴口罩，由於目前仍是三級警戒，即使十三日微解封，高雄市各海域戲水活動仍未開放，高雄市衛生局表示，一旦被舉報，局方會檢視情節，該罰就罰。

這處祕境沙灘位於中山大學海洋學院下方，是高雄市柴山下一處隱密的海灘，由於曾是男同志天體營，又被稱為「同志沙灘」。疫情期間，海域活動受管制，平日通往這處祕境出入道禁止通行，要前往祕境得走好長一段崎嶇山路，攀過層層礁岩才能抵達。