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整理包／台東也宣布禁餐飲內用 全台僅剩這一地開放內用

配合中央「微解封」 金門學校戶外操場開放時間看這裡

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府公布的各級學校從7月13日至26日的戶外操場開放時間。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府公布的各級學校從7月13日至26日的戶外操場開放時間。記者蔡家蓁／翻攝

中央宣布三級警戒延長至7月26日，教育部配合中央規劃開放部分運動場館及學校戶外操場等，縣府教育處今天表示，除正在施工與維護的金湖國小、開瑄國小、烈嶼國中及述美國小等暫不開放，將開放高中以下各級學校戶外操場；此外，公立場館部分，僅開放縣立田徑場，其餘都未解封，請喜愛運動的民眾多加注意。

縣府教育處表示，公立運動場館未在中央適度開放範圍，僅開放縣立田徑場，其餘室內、外運動場館，包含金城體育館、金湖綜合體育館、金門縣立游泳館、烈嶼鄉體育館、網球場、籃球場、慢壘場、棒球場等，仍依中央流行疫情指揮中心規定，暫不開放。

此外，民營運動場館業者，凡屬商業登記為「競技及休閒運動場館業」之各類型運動場館，也仍未開放，縣府將於不定期偕同相關單位前往稽查。

金門各級學校從7月13日至26日的戶外操場開放時間如下：

金門高中：周間-上午5時30分至8時、下午5時至9時；周末-上午5時30分至下午9時(7/17不開放)。

賢庵國小：周間-上午7時至8時、下午4時至7時；周末-上午7時至下午7時。

古城國小：周一至周日-上午5時30分至下午8時30分。

中正國小：周間-下午5時30分至7時；周末-下午5時至7時。

金寧中小學：周一至周日-上午6時至下午8時。

古寧國小：周一至週日-上午5時30分至下午9時30分。

金鼎國小：周間-上午5時至7時、下午5時30分至7時30分；周末-上午5時至下午7時30分。

湖埔國小：周間-上午5時至7時、下午5時至7時30分；周末-上午5時至下午7時30分。

金沙國中：周間-上午5時至7時30分、下午5時30分至9時30分；周末-上午5時至下午9時30分。

安瀾國小：周一至周日-上午5時至7時、下午5時至7時。

何浦國小：周間-上午5時至7時；週末-上午7時至下午7時。

金沙國小：周一至周日-上午5時至7時30分、下午6時至9時30分。

金門農工：周間-上午5時至7時30分、下午5時至7時；周末-上午7時至下午7時、上午5時至下午7時。

金湖國中：周一至周日-下午5時至7時。

柏村國小：周一至周日-下午7時至9時。

正義國小：周一至周日-上午5時至7時、下午5時至7時。

多年國小：周間-下午5時至8時30分；周末-上午6時至下午8時30分。

西口國小：周間-上午5時至7時、下午6時至8時；周末-上午5時至下午8時。

上岐國小：周間-上午5時至7時、下午6時至8時；周末-上午5時至7時、下午6時至8時。

卓環國小：周一至周日-上午5時至7時、下午6時至8時。

配合中央「微解封」，縣府教育處今天表示，將開放高中以下各級學校戶外操場。圖／縣府提供
配合中央「微解封」，縣府教育處今天表示，將開放高中以下各級學校戶外操場。圖／縣府提供

金門 體育 教育部

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