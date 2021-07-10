屏縣高中以下操場開放運動 教育工會反對

3級警戒13日起微解封，屏東開放高中以下操場讓民眾運動，但設施不開放。屏東縣教育產業工會持反對立場，理由是學校教職員還沒打疫苗，開放民眾進入校園讓教職員承擔風險。

縣府教育處回應表示，考量縣民身心健康及運動需求，配合中央律定政策，全縣學校操場開放民眾使用，但民眾入校園仍需採實聯制，保持社交距離，運動完即應離開不要逗留，並禁止10人以上群聚。學校開放操場供民眾運動，也會由學校律定民眾平日和假日時段。

屏東縣教育產業工會表示，5日開始各級學校已進入暑假，且因應居家分流辦公政策，學校人力單薄，一來要處理學校行政事務，二來又要為了開放操場增加人手。

工會看法認為，進入操場運動民眾人口複雜，而學校教職員工第一階段新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗造冊也還在進行中，施打後距離產生抗體也需要一段時間，加上多數學校並沒有夜間或假日保全，開放校園政策執行不僅矛盾也困難重重，形同將缺乏防護配備學校基層人員推往防疫作戰的第一線。

另外，各級學校多數操場都與教學行政區相連，為了這項政策除非增設鐵皮圍欄，否則未被賦予執法公權力的學校人員如何約束不守規定民眾？若僅拉封鎖線或豎立告示牌，足跡是否踏入非開放區域恐怕仍只取決於民眾的公德心。

工會表示，中央政策雖鬆綁，但仍將開放與否的權力下放至各縣市政府，呼籲屏東縣政府應聽取學校基層聲音，料敵從寬，比照其他沒有與中央同步的縣市，統一規定校園不開放，期待早日達成完全解封。