工人蹲騎樓吃蛋餅挨罰3千元 陳其邁允酌情裁處

時代力量高市議員林于凱以「3000元的蛋餅」為題，替一名在騎樓吃早餐工人陳情，市長陳其邁回應，工人有避開人來人往地方，保持社交距離，又在戶外，執法單位會酌情裁處。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級警戒延長至7月26日，高雄已連續9天無本土案例，但外出仍需全程戴口罩。林于凱今天中午在臉書以「3000元的蛋餅」為題發文表示，一名工人在上工前蹲在店門口柱子旁吃蛋餅，卻遭警察盤查開單，挨罰3000元。

對此，市長陳其邁下午在防疫會議表示，做工的人因工作休息必須吃飯，若有避開人來人往的地方，保持社交距離，又在戶外等。執法單位會跟警察局協調酌情裁處，稽查針對的是應注意卻未注意情形。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，全國3級警戒階段雖要全程戶外戴口罩，但有些爭議狀況在執行實務仍會依現場舉證狀況處理。若受舉發者有避開人來人往或易感染擁擠地方，且達到應注意已注意情形，衛生局會撤銷相關裁處。

潘炤穎說，對於民眾脫下口罩遭檢舉狀況，衛生局會根據民眾是否已盡到應盡義務迴避感染風險，之後在意見陳述階段酌情撤銷罰單。

林于凱在臉書表示，接獲一名工人陳情，指在上工前蹲在店門口柱子旁邊吃蛋餅，結果警察走過來，要工人交出身分證查一下，接下來就是拿出一張紅單要求簽名，結果是違反傳染病防治法的舉發通知，一張3000元。

這名陳情工人指出，已經遵照市府指示在通風處、跟旁人保持2公尺，也沒有與他人交談。但警察卻表示會在紅單上註明是在吃早餐，有問題去跟衛生局申訴。

林于凱質疑，這名工人明明是在「亭仔腳」（意指騎樓）蹲著吃早餐，離旁邊機車上工人也至少有一間店面的距離，到底為什麼要刁難。要當事人事後找衛生局申訴，豈不是擾民又浪費行政資源。