快訊

疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工人蹲騎樓吃蛋餅挨罰3千元 陳其邁允酌情裁處

中央社 / 高雄10日電
高市議員林于凱調閱監視器畫面，被開單者在照片中的紅圈處蹲著吃早餐，距離身邊的人至少2公尺距離。 圖／取自林于凱臉書
高市議員林于凱調閱監視器畫面，被開單者在照片中的紅圈處蹲著吃早餐，距離身邊的人至少2公尺距離。 圖／取自林于凱臉書

時代力量高市議員林于凱以「3000元的蛋餅」為題，替一名在騎樓吃早餐工人陳情，市長陳其邁回應，工人有避開人來人往地方，保持社交距離，又在戶外，執法單位會酌情裁處。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級警戒延長至7月26日，高雄已連續9天無本土案例，但外出仍需全程戴口罩。林于凱今天中午在臉書以「3000元的蛋餅」為題發文表示，一名工人在上工前蹲在店門口柱子旁吃蛋餅，卻遭警察盤查開單，挨罰3000元。

對此，市長陳其邁下午在防疫會議表示，做工的人因工作休息必須吃飯，若有避開人來人往的地方，保持社交距離，又在戶外等。執法單位會跟警察局協調酌情裁處，稽查針對的是應注意卻未注意情形。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，全國3級警戒階段雖要全程戶外戴口罩，但有些爭議狀況在執行實務仍會依現場舉證狀況處理。若受舉發者有避開人來人往或易感染擁擠地方，且達到應注意已注意情形，衛生局會撤銷相關裁處。

潘炤穎說，對於民眾脫下口罩遭檢舉狀況，衛生局會根據民眾是否已盡到應盡義務迴避感染風險，之後在意見陳述階段酌情撤銷罰單。

林于凱在臉書表示，接獲一名工人陳情，指在上工前蹲在店門口柱子旁邊吃蛋餅，結果警察走過來，要工人交出身分證查一下，接下來就是拿出一張紅單要求簽名，結果是違反傳染病防治法的舉發通知，一張3000元。

這名陳情工人指出，已經遵照市府指示在通風處、跟旁人保持2公尺，也沒有與他人交談。但警察卻表示會在紅單上註明是在吃早餐，有問題去跟衛生局申訴。

林于凱質疑，這名工人明明是在「亭仔腳」（意指騎樓）蹲著吃早餐，離旁邊機車上工人也至少有一間店面的距離，到底為什麼要刁難。要當事人事後找衛生局申訴，豈不是擾民又浪費行政資源。

衛生局 警察 社交距離

延伸閱讀

高雄65歲年齡為何還沒打到疫苗 陳其邁：長輩接種率高

脫口罩吃蛋餅罰3千 高市議員批擾民「誰吃過這麼貴的早餐」

高捷納入紓困引發爭議 陳其邁緩頰：營運非常困難

高雄12日起開放67歲至69歲打疫苗

相關新聞

高雄65歲年齡為何還沒打到疫苗 陳其邁：長輩接種率高

高雄市連續第9天零確診個案，距離鳳山大樓群聚案的觀察期14天又往前邁進一步。目前高雄市已經施打到67歲至69歲長輩，相較...

工人蹲騎樓吃蛋餅挨罰3千元 陳其邁允酌情裁處

時代力量高市議員林于凱以「3000元的蛋餅」為題，替一名在騎樓吃早餐工人陳情，市長陳其邁回應，工人有避開人來人往地方，保...

屏東流動商展、夜市若復業 要有管理人或自治會監管

中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至7月26日，13日起微解封，屏東縣政府依照中央規定，要求流動商展、夜市必須有管理人...

脫口罩吃蛋餅罰3千 高市議員批擾民「誰吃過這麼貴的早餐」

高雄市一名水電工上工前在苓雅區一處騎樓下吃早餐，收到員警開單告發「未依規定配戴口罩」，面臨3000元罰鍰。高市議員林于凱...

713微解封後 澎縣餐廳要內用需先過這2關

7月13日起全台微解封，餐飲部分因涉及傳染風險，各縣市管制不一，澎湖縣雖依中央指引要求在落實防疫管制下，餐廳可以內用，但...

高雄客家婚禮邁入第9年 今年再邀50對新人步紅毯

廣受新人喜愛的高雄客家集團婚禮開始報名了！「2021客庄12大節慶～客家婚禮」不限性別、年齡、國籍，只要未婚且對客家文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。