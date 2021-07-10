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疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

屏東疫苗使用率7成3本島最高 潘孟安籲民眾快預約

中央社 / 屏東縣10日電

到昨天為止，屏東縣的疫苗使用率73.7%，台灣本島縣市最高，縣長潘孟安呼籲民眾，儘速上網預約，讓屏東縣可以快速獲中央撥補疫苗，提升疫苗覆蓋率。

潘孟安表示，屏東縣希望在短時間內提高新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打覆蓋率，希望長輩施打速度加快，在尊重民眾施打疫苗意願下，每一滴疫苗都不浪費，公告而沒有去施打的民眾，疫苗就會留給下一波施打對象，施打的年齡層會往下滾動修正。

潘孟安表示，中央推出疫苗預約平台，預約人數將是疫苗撥補的依據，希望民眾儘速上網預約，讓屏東縣快速撥補疫苗，提升疫苗覆蓋率。

屏東縣政府10日起再下修疫苗施打年齡層到65歲至68歲長者（原住民55歲至58歲），今天應打（造冊數）為6459人，實際施打5002人，施打率為77.4%。

縣府表示，許多地方出現超過8成的施打率，包含內埔國小施打站、新園國中站、屏東縣立體育館站，萬丹國中站施打率突破9成。

這一波施打的仍是莫德納疫苗，縣府獲中央撥補3萬多劑，縣府表示，縣內65歲至68歲人口（含原住民55歲至58歲）約4萬5560人，今天起一連開打4天。

莫德納疫苗 屏東縣政府 潘孟安

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